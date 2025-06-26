Вячеслав Фетисов: «Дацюк – уральский самородок, великий хоккеист, патриот России. Многие мечтали поиграть с ним в одной команде»

Вячеслав Фетисов назвал Павла Дацюка уральским самородком.

Ранее стало известно, что 30 августа в Екатеринбурге пройдет матч с участием звезд хоккея. По приглашению Дацюка в игре примут участие Фетисов, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов.

«Павел – уникальный хоккеист мировой истории. Уральский самородок, который покорил миллионы сердец во всем мире, не только в нашей стране, своей самобытностью, уникальностью, уральским самоцветением.

Знаю не понаслышке, что многие мечтали с ним поиграть в одной команде, никто не хотел играть против. Великий хоккеист, патриот нашей страны, гражданин, уралец. Прощается с большим хоккеем.

Принята такая вещь – прощальный, дружеский матч, но в нашем обиходе это благодарность болельщикам, региону, в котором ты вырос, своей семье, болельщикам, друзьям. Большая честь для меня поучаствовать в этом празднике», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.