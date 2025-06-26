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Фото Овечкина с козленком попало на обложку журнала Washingtonian: «Причина любить Вашингтон №1 – у нас есть GOAT»

Фото Александра Овечкина с козленком попало на обложку журнала в Вашингтоне.

Журнал Washingtonian показал обложку июльского выпуска с капитаном «Вашингтона». На ней форвард держит в руках козленка. 

Выпуск посвящен 100 причинам любить Вашингтон.

«На обложке: 100 причин любить Вашингтон прямо сейчас! Причина №1 – у нас есть GOAT», – говорится в сообщении журнала.

Слово GOAT, в английском означающее «козел», также является аббревиатурой, которая расшифровывается как Greatest Of All Time – величайший всех времен.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Фото: x.com/washingtonian

Бэкстрем вручил Овечкину живого козленка на церемонии в честь рекордной 895-й шайбы капитана «Вашингтона»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть журнала Washingtonian
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