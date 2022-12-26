Кожевников о голах Овечкина: «До конца сезона тридцатку наберет точно»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о результативности Александра Овечкина.

В 36 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету форварда «Вашингтона» 22 шайбы.

– Сколько шайб Овечкина мы увидим в этом сезоне?

– До конца сезона тридцатку наберет точно, я думаю. Будем наблюдать за этим.

– Овечкин в этом сезоне забивает по две-три шайбы за матч, а потом на несколько игр замолкает – почему такой график?

– Он же не робот. За ним особенный присмотр в каждой игре. От этого тоже многое зависит. Любой человек не может быть абсолютно всегда стабилен.

И отдых нужен же, чтобы выдохнуть, а потом идти дальше бить рекорды. Он это и делает, доказывает, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru

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6 комментариев

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Ovi174
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Прямо сейчас Овечкин идет по графику в 50 шайб (0,611 за игру). Думаю 40-45 он точно должен набрать.
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ni
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Полтос!
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Владимир Кувшинов
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Он что шутит? Он думает что Саня до конца сезона всего восемь шайб забьёт да уж!!🤦‍♂️
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Nikolay Ryabchikov
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Просто невероятный прогноз дал эксперт, смело, амбициозно
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SiberMK
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По карьере Овечкин больше забивает во второй части сезона. Понятно, что он уже не молод, но не удивлюсь очередному полтиннику
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Bartez1986
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Маловато. 40 надо. Тем более, Кожева именно с 40 ассоциируется
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