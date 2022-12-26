Кожевников о голах Овечкина: «До конца сезона тридцатку наберет точно»

высказался о результативности .

В 36 матчах текущего чемпионата на счету форварда « » 22 шайбы.

– Сколько шайб Овечкина мы увидим в этом сезоне?

– До конца сезона тридцатку наберет точно, я думаю. Будем наблюдать за этим.

– Овечкин в этом сезоне забивает по две-три шайбы за матч, а потом на несколько игр замолкает – почему такой график?

– Он же не робот. За ним особенный присмотр в каждой игре. От этого тоже многое зависит. Любой человек не может быть абсолютно всегда стабилен.

И отдых нужен же, чтобы выдохнуть, а потом идти дальше бить рекорды. Он это и делает, доказывает, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Он запускает людей в космос и собирает все цифры об игре Овечкина. Монолог легенды комментов Sports.ru