Монсон об Овечкине: «Здорово, что русский бьет рекорды в Америке. Великий хоккеист»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Джефф Монсон Хоккей

Джефф Монсон оценил выход Александра Овечкина на 2-е место по голам в истории НХЛ.

«Александр Овечкин — великий хоккеист, в этом нет никаких сомнений. Он уже очень долгое время является одним из сильнейших хоккеистов мира. Это здорово, что русский бьет рекорды в Америке.

Желаю Александру превзойти результат Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Он заслуживает этого», — сказал бывший боец ММА.

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

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