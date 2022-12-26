Бердин о «Сочи»: «В нашем хоккее должно быть больше эмоций, игровой наглости, драйва. Все это приходит с опытом и классом»

прокомментировал выступление «Сочи» в нынешнем сезоне.

– Со стороны как объясните тяжелую серию «Сочи»?

– У нас очень молодая команда, я в 24 года в ней – уже среднее звено. Поражения на нас психологически давят – вроде бы играем активно, на равных, но результата нет.

Мне кажется, в нашем хоккее должно быть больше эмоций, игровой наглости, драйва – как в последнем матче с «Ак Барсом», когда наша победа была совсем близка. Все это приходит с опытом и классом.

– Как оцените свою форму?

– Было много времени проанализировать свои три игры за «Сочи». Первым матчем с «Трактором» недоволен, вышел в официальной игре впервые за полгода, в нескольких моментах не выручил. Затем была игра с «Северсталью», скажем так, переходная, где-то начал чувствовать уверенность, мы взяли одно очко, могли брать и два.

В третьей встрече в Минске уже сыграл в свою силу, было много бросков, надеюсь, партнерам помог, они в атаке забили очень красивые три шайбы. Жаль, что дальше была злополучная травма. Хотелось показать в тот вечер в Минске все возможное, после одного из бросков сделал рискованное, не совсем правильное для вратаря движение – и потянул суставы колена. Очень обидно.

– Специалисты тоже отмечали, что вы прибавляли с каждым матчем. За счет чего?

– Хорошо поработали с тренером вратарей «Сочи» Олегом Ромашко. Какие-то детали в технике он подшлифовал, – сказал вратарь « ».