Бердин о ДТП в Сочи: «Задел отбойник по касательной на скользкой брусчатке. Все остальное – «креатив» прессы»

Вратарь « » оценил информацию о том, что на прошлой неделе он попал в ДТП.

– О ДТП с креативом рассказывалось в прессе. Что там было правдой, а что вымыслом?

– Знаете, несколько сезонов я провел в Манитобе и Виннипеге. Думал, что именно там, в северной канадской глубинке, живут самые фантазийные журналисты. Оказалось, что это не совсем так – у нас на юге России пресса тоже в большом порядке (смеется).

Так вот правдой было то, что, подъезжая к парковке арены, на скорости около 20 километров в час на скользкой брусчатке по касательной задел отбойник. Все остальное – как вы говорите, «креатив».

– Чем еще российская пресса похожа на канадскую?

– В Канаде для всех главное – игра, хоккей, его в любых СМИ очень много, а какие-то «желтые» моменты там – на втором плане. Мне кажется, и мы к этому скоро придем, – сказал Бердин.