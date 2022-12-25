Сергей Светлов: «У «Сочи» хорошее пополнение и помощь в лице Мичкова. Мы можем бороться с топ-командами, набираем обороты потихоньку»

Сергей Светлов остался удовлетворен действиями «Сочи» в матче с « ».

Сочинцы проиграли со счетом 3:4 в серии буллитов.

– В целом игра была интересная, быстрая, хорошая. Видно, что ребята играли с полной самоотдачей, забили три гола.

Здорово, что забили на последних секундах при игре шесть на пять – это очень хороший гол для мотивации команды, для хорошего настроения.

Можем бороться с топ-командами и показывать достойную игру. Буллиты – такой момент своеобразный, забей там побольше, может быть и выиграли бы.

Хочется сказать спасибо ребятам за хорошую игру, за самоотдачу. Сегодня была хорошая атмосфера на трибунах. Мы слышали болельщиков, как они болели и переживали.

Потихоньку набираем обороты, наша молодежь прогрессирует, лучше становится их игра. Работаем дальше.

– забросил в игре и реализовал буллит. В сравнении с прошлым матчем можно ли сказать, что он уже адаптировался в команде, нашел своих партнеров и знает, как играть?

– В начале у нас не было времени вместе поговорить и поработать. В прошлой игре он в одном сочетании выступал, сегодня – в другом.

Тем не менее сегодня гол хороший забил и буллит реализовал. Считаю, что в его лице у команды хорошее пополнение, хорошая помощь.

– Сейчас в обойме команды Максим Третьяк и Артемий Плешков, вот-вот вернется . Добавит ли выбор вратарей головной боли тренерскому штабу?

– Я думаю, что по последним играм и Артемий Плешков, и хорошо играют. У нас будет нормальная здоровая конкуренция, головных болей не будет.

Проблема, когда у тебя все плохо играют, а когда хорошо, проблем намного меньше становится.

У нас собирается нормальная бригада вратарей, на которых можно положиться, которые хорошую игру показывают в воротах, – сказал главный тренер « ».