Вратарь «Сочи» Бердин восстановился от травмы: «Есть шанс выйти 30 декабря против «Динамо»

Вратарь « » рассказал о своем восстановлении от травмы.

– Вы не выходите на лед с 6 ноября, когда в Минске отразили 29 бросков из 30 и при счете 3:1 в пользу «Сочи» в середине третьего периода получили травму...

– Не совсем верно. В последние дни уже выхожу на лед, интенсивно восстанавливаюсь, понемногу начинаю тренировки вместе с командой. Очень рад, что вроде бы удается вернуться в строй раньше срока, намеченного врачами. У «Сочи» сейчас идет тяжелая серия, надо возвращаться в бой и помогать команде. Это главное.

– Когда планируете сыграть?

– Это решение тренерского штаба. Насколько понимаю, есть шанс выйти в последнем предновогоднем матче – 30 декабря против московского «Динамо».

– Нет ли риска, что возвращаетесь так быстро?

– Об этом меня часто спрашивает и наш главный тренер Сергей Светлов. Сергей Александрович говорит, что и команда, и тренерский штаб ждут меня, но нужна стопроцентная готовность – без риска.

Я очень хочу побыстрее вернуться, у меня много реабилитации и тренировок, на стадион стараюсь приезжать первым. Думаю, уже пора, – сказал Бердин.