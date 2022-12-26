Миронов о матче с «Трактором»: «Недовольны игрой. Не на 100% все сделали»

прокомментировал победу в матче против «Трактора» (4:3 ОТ).

– Понимали, что первый период ужасно провели. Понятно, что все осозновали. Все взрослые ребята. В раздевалке поговорили. Все равно не на 100% все сделали. Хорошо, что выиграли и добились положительного результата.

– Второй год подряд в домашнем матче забиваешь «Трактору» в овертайме. У тебя есть особый секрет на эту команду?

– Не знаю, дай бог, чтобы он оставался. Да и вообще о снайперской серии не стоит тут разгонять – забил и забил, главное, что вытащили и победили. Все молодцы!

– Довольна ли команда самой игрой?

– Результатом довольны, два очка забрали. А игрой, конечно, недовольны, но пусть нюансы останутся в команде, – сказал защитник « ».