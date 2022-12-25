Порядин интересен «Авангарду», ЦСКА и «Ак Барсу» и еще 2 клубам. «Нефтехимик» не будет удерживать игрока при хорошем предложении

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Пять клубов КХЛ интересуются Павлом Порядиным.

Интерес к 26-летнему нападающему «Нефтехимику» проявляют два клуба Западной конференции – ЦСКА и московское «Динамо», а также три команды Востока – «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист».

Порядин набрал 23 (13+10) очка при полезности «плюс 1» в 42 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Его среднее игровое время – 18:37.

Как сообщает «Матч ТВ», «Нефтехимик» не будет удерживать хоккеиста, если получит хороший вариант для обмена.

Контракт Порядина с нижнекамским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

1 комментарий

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Юрий Байбурдин
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А вот гениальные менеджеры С.Ю не смогли договорится с ним.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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