Порядин интересен «Авангарду», ЦСКА и «Ак Барсу» и еще 2 клубам. «Нефтехимик» не будет удерживать игрока при хорошем предложении
Пять клубов КХЛ интересуются Павлом Порядиным.
Интерес к 26-летнему нападающему «Нефтехимику» проявляют два клуба Западной конференции – ЦСКА и московское «Динамо», а также три команды Востока – «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист».
Порядин набрал 23 (13+10) очка при полезности «плюс 1» в 42 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Его среднее игровое время – 18:37.
Как сообщает «Матч ТВ», «Нефтехимик» не будет удерживать хоккеиста, если получит хороший вариант для обмена.
Контракт Порядина с нижнекамским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.
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