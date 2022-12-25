Порядин интересен «Авангарду», ЦСКА и «Ак Барсу» и еще 2 клубам. «Нефтехимик» не будет удерживать игрока при хорошем предложении

Пять клубов интересуются Павлом Порядиным.

Интерес к 26-летнему нападающему «Нефтехимику» проявляют два клуба Западной конференции – и московское « », а также три команды Востока – « », « » и «Автомобилист».

Порядин набрал 23 (13+10) очка при полезности «плюс 1» в 42 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Его среднее игровое время – 18:37.

Как сообщает «Матч ТВ», «Нефтехимик» не будет удерживать хоккеиста, если получит хороший вариант для обмена.

Контракт Порядина с нижнекамским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.