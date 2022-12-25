«Ак Барс» выиграл 5 из 7 матчей при Бабенко и Билялетдинове
«Ак Барс» одержал пять побед в семи матчах после смены главного тренера.
Казанская команда переиграла «Сочи» (4:3 Б) в серии буллитов игре Фонбет чемпионата КХЛ.
После того, как Олег Знарок покинул свой пост, «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» (3:2 ОТ), «Авангард» (3:2 ОТ), «Куньлунь» (3:1) и «Витязь» (4:3), но уступил «Барысу» (2:3 Б) и «Локомотиву» (1:2).
Обязанности главного тренера команды исполняет Юрий Бабенко, ему помогает Зинэтула Билялетдинов.
На данный момент «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 43 играх.
вот только все это до встречи с Воробьевым, хоккей которого лет на 10 концептуально посвежее.