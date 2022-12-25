«Ак Барс» выиграл 5 из 7 матчей при Бабенко и Билялетдинове

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Юрий Бабенко КХЛ Сочи Хоккей

«Ак Барс» одержал пять побед в семи матчах после смены главного тренера.

Казанская команда переиграла «Сочи» (4:3 Б) в серии буллитов игре Фонбет чемпионата КХЛ.

После того, как Олег Знарок покинул свой пост, «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» (3:2 ОТ), «Авангард» (3:2 ОТ), «Куньлунь» (3:1) и «Витязь» (4:3), но уступил «Барысу» (2:3 Б) и «Локомотиву» (1:2).

Обязанности главного тренера команды исполняет Юрий Бабенко, ему помогает Зинэтула Билялетдинов.

На данный момент «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 43 играх.

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3 комментария

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barsik94
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Ответ цэсемьэр
Билл подтянет Барсов, к плей-офф станут вполне боеспособным коллективом. вот только все это до встречи с Воробьевым, хоккей которого лет на 10 концептуально посвежее.
Помянем нашу молодежь, Евсеев сегодня мало сыграл, Галимов вообще 20 секунд. Вот он минус Билла
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Тимур Мулладжанов
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Ответ цэсемьэр
Билл подтянет Барсов, к плей-офф станут вполне боеспособным коллективом. вот только все это до встречи с Воробьевым, хоккей которого лет на 10 концептуально посвежее.
Убери легионеров и так себе команда будет! А насчет посвежее Магнитка не выиграет еще лет 5 кубок...Ска да Цска да но не Магнитка 90 %
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цэсемьэр
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Билл подтянет Барсов, к плей-офф станут вполне боеспособным коллективом.
вот только все это до встречи с Воробьевым, хоккей которого лет на 10 концептуально посвежее.
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