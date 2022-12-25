«Ак Барс» выиграл 5 из 7 матчей при Бабенко и Билялетдинове

«Ак Барс» одержал пять побед в семи матчах после смены главного тренера.

Казанская команда переиграла « » (4:3 Б) в серии буллитов игре Фонбет чемпионата .

После того, как Олег Знарок покинул свой пост, « » обыграл московское «Динамо» (3:2 ОТ), «Авангард» (3:2 ОТ), «Куньлунь» (3:1) и «Витязь» (4:3), но уступил «Барысу» (2:3 Б) и «Локомотиву» (1:2).

Обязанности главного тренера команды исполняет , ему помогает .

На данный момент «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 43 играх.