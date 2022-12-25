Директор ЦСКА: «Многие готовы пойти на понижение зарплаты ради продолжения карьеры в клубе. Легендарная история и успехи привлекают хороших игроков»

Спортивный директор рассказал, что хоккеисты готовы уменьшить зарплату ради перехода в клуб.

«Безусловно, сегодня непросто найти на рынке достойного кандидата на свободную позицию в команде, но, разговаривая с хоккеистами и приглашая их в хоккейный клуб ЦСКА, мы видим, что большинство хоккеистов горят желанием принять наше предложение.

Тут работает нематериальная мотивация. Это действительно здорово, что легендарная история ЦСКА и сегодняшние успехи нашего клуба привлекают хороших игроков. Причем зачастую многие готовы пойти на понижение зарплаты ради продолжения карьеры в ЦСКА.

На экваторе турнира у многих клубов появляются проблемы, связанные с травмами игроков. Вот и у нас тяжелую травму получил , он выполнял определенную роль в команде. Было принято решение о приглашении в команду .

В связи с уходом Богдана Киселевича мы понимали, что нам потребуется защитник такого же высокого класса. – габаритный защитник с очень хорошим катанием. После общения с ним я более чем уверен – он нам поможет», – сказал .