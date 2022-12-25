Овечкин проводит на льду 96% времени, когда «Вашингтон» в большинстве. В среднем 5:29 за матч – 1-й показатель в НХЛ, у Кучерова 3-й
Александр Овечкин проводит на льду 96% времени, когда «Вашингтон» в большинстве.
В среднем получается 5:29 за матч – это лучший показатель в НХЛ.
Среднее игровое время в большинстве:
1. Александр Овечкин – 5:29.
2. Алекс Дебринкет – 4:31.
3. Никита Кучеров – 4:28.
4. Нэтан Маккиннон – 4:25.
5-6. Микко Рантанен, Стивен Стэмкос – 4:24.
7. Брэди Ткачак – 4:23.
8-9. Джон Карлсон, Леон Драйзайтль – 4:21.
10. Коннор Макдэвид – 4:19.
Процент от общего времени игры команды в большинстве:
1. Александр Овечкин – 96%.
2. Леон Драйзайтль – 83%.
3. Коннор Макдэвид – 82,5%.
4. Райан Нюджент-Хопкинс – 81,8%.
5. Микко Рантанен – 79,3%.
Что за мания говорить от имени других?)
Так и пиши — "я запомню".
Я это говорю причем без особого хейта, просто значимость этого рекорда, на мой взгляд, очень сильно переоценена.
К примеру, Эдмонтон проводит игру в PP практически одной тройкой, не меняя.