Овечкин проводит на льду 96% времени, когда «Вашингтон» в большинстве. В среднем 5:29 за матч – 1-й показатель в НХЛ, у Кучерова 3-й

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Александр Овечкин проводит на льду 96% времени, когда «Вашингтон» в большинстве.

В среднем получается 5:29 за матч – это лучший показатель в НХЛ.

Среднее игровое время в большинстве:

1. Александр Овечкин – 5:29.

2. Алекс Дебринкет – 4:31.

3. Никита Кучеров – 4:28.

4. Нэтан Маккиннон – 4:25.

5-6. Микко Рантанен, Стивен Стэмкос – 4:24.

7. Брэди Ткачак – 4:23.

8-9. Джон Карлсон, Леон Драйзайтль – 4:21.

10. Коннор Макдэвид – 4:19.

Процент от общего времени игры команды в большинстве: 

1. Александр Овечкин – 96%.

2. Леон Драйзайтль – 83%.

3. Коннор Макдэвид – 82,5%.

4. Райан Нюджент-Хопкинс – 81,8%.

5. Микко Рантанен – 79,3%.

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8 комментариев

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YoRHa
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Ответ Carver
Ну побьет Овечкин этот рекорд, и что? Все запомнят его по однотипным голам и в пустые ворота в малозначащих матчах. У Гретцки 6 финалов Кубка Стэнли и 4 победы в них, а не броски с круга вбрасывания в регулярке. Я это говорю причем без особого хейта, просто значимость этого рекорда, на мой взгляд, очень сильно переоценена.
"Все" — это кто?
Что за мания говорить от имени других?)
Так и пиши — "я запомню".
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Кино Музыка
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Только пас ему редко дают или дают не самый удобный. Приходится искать шайбу самому. Мне кажется, резерв усиления в этом.
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Carver
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Ну побьет Овечкин этот рекорд, и что? Все запомнят его по однотипным голам и в пустые ворота в малозначащих матчах. У Гретцки 6 финалов Кубка Стэнли и 4 победы в них, а не броски с круга вбрасывания в регулярке.

Я это говорю причем без особого хейта, просто значимость этого рекорда, на мой взгляд, очень сильно переоценена.
+2
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Гражданин товарищ барин
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Первый показатель ни о чём, а вот второй интересен.
К примеру, Эдмонтон проводит игру в PP практически одной тройкой, не меняя.
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1960лоцман
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Ответ Кукич
Играет как защитник первой пары где то по 20 мин. при этом не защищаетсястоит на прямых ногах
Согласен ,стоит только посмотреть показатель +.- ,при таком показателе набранных очков и такой показатель полезности,это говорит об одном , что все работают на показатель Ови ( конечно ни в коем случае это не говорит о его величие).но факт остается фактом.
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Андрей Федоров
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Рантанен хорошо
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Einfach Safari
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Ответ Кукич
Играет как защитник первой пары где то по 20 мин. при этом не защищаетсястоит на прямых ногах
в поверплее только бы защищаться) и да сколько Вашик в большинстве голов пропустил?
+4
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+4
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Кукич
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Играет как защитник первой пары где то по 20 мин. при этом не защищаетсястоит на прямых ногах
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