Овечкин проводит на льду 96% времени, когда «Вашингтон» в большинстве. В среднем 5:29 за матч – 1-й показатель в НХЛ, у Кучерова 3-й

Александр Овечкин проводит на льду 96% времени, когда « » в большинстве.

В среднем получается 5:29 за матч – это лучший показатель в .

Среднее игровое время в большинстве:

1. – 5:29.

2. Алекс Дебринкет – 4:31.

3. – 4:28.

4. Нэтан Маккиннон – 4:25.

5-6. Микко Рантанен, Стивен Стэмкос – 4:24.

7. Брэди Ткачак – 4:23.

8-9. Джон Карлсон, Леон Драйзайтль – 4:21.

10. Коннор Макдэвид – 4:19.

Процент от общего времени игры команды в большинстве:

1. Александр Овечкин – 96%.

2. Леон Драйзайтль – 83%.

3. – 82,5%.

4. Райан Нюджент-Хопкинс – 81,8%.

5. Микко Рантанен – 79,3%.