Александр Тихонов: «Весь мир знает Овечкина, но как почти американца. Его рекорды в Америке, а не в Москве. Он не собирается обратно»

Теги Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин Александр Тихонов НХЛ Хоккей

Александр Тихонов высказался о достижениях Александра Овечкина.

Форвард «Вашингтона» ранее обошел Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ.

– Когда Саше было 11 лет, его мама, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, привела его на старый стадион «Динамо». Я тогда еще был двукратным олимпийским чемпионом, не четырехкратным. Подписал ему календарик – «Быть тебе великим Александром». И я не ошибся.

Очень рад за него. Большое счастье для его мамы. Но самое главное – все это в Америке. У нас хоккей на высоком уровне, все дворцы полные, но нет Овечкина, нет рекордсмена. В России нет денег, чтобы платить ему.

– Но благодаря НХЛ его знает весь мир.

– Весь мир знает Овечкина, но как почти американца. Его рекорды в Америке, но не в Москве. К великому сожалению, ни он, ни Малкин не собираются обратно. И поэтому мне жаль, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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22 комментария

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Achilles 21
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что то в новости какая то ошибка, тихонов говорит когда саше было одиннадцать лет(а это 1996 год уже) то сам тихонов был тогда двукратным олимпийским чемпионом хотя четвёртое золото он брал на олимпиаде 1980 года))))))
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Vedved
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Ответ alklimov2018
Ну да... в 2019 3 очка за 10 игр? Это не за пендосов ведь жопу рвать. Я как понимаю, в любой непонятной ситуации употребляешь слово "хейтер"? Речь идет про ОИ-2018, кто в хоккейных кругах - в курсе его демарша.
Про ОИ 18 - сразу видно, что за хоккеем не следите, потому что все кто следят - в курсе, что предъявить ему нечего😉

Про 2019 - подумаешь, человек за 240 дней - отыграл почти 100 матчей, но вы же считаете - что он робот и не может уставать🤦🏻‍♂️

Причём тут пендосы, он что за Американцев жопу рвёт? Как и любой нормальный игрок, старается показывать максимум что в клубе что в сборной 🤔
Но вам не угодишь) Не приехал - плохой, приехал уставший - тоже плохой🤷🏻‍♂️
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Ми Ша
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Вернётся когда в России сгинет тьма
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Artur Tl
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Зачем набрасывать на вентилятор?Ови-достояние мирового хоккея...и все прекрасно знают что он русский...
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alklimov2018
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Ответ Vedved
Ох уж эти хейтеры🤦🏻‍♂️ Так определился в 2018, что в 2019 приезжал на ЧМ😅 но откуда же вам об этом знать, ведь главное написать - и не важно, что это не так….
Ну да... в 2019 3 очка за 10 игр? Это не за пендосов ведь жопу рвать.
Я как понимаю, в любой непонятной ситуации употребляешь слово "хейтер"?
Речь идет про ОИ-2018, кто в хоккейных кругах - в курсе его демарша.
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Кукич
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Ответ Виктор Краснодар
Он в прямом эфире после 802 шайбы на Русском языке обратился к своей семье. Что за высер? Он Русский!
Он наполовину мордвин
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Кукич
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У Малкина есть гражданство. А дети Жирного автоматически граждане США
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Red_right_wing
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Ответ evgeniiios
А американский паспорт просто подбросили
точняк!)
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Алексей Барсуков
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У нас дворцы полные? Он в какой-то другой России что ли живёт, по 3-5 тысяч ходит
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Vedved
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Ответ alklimov2018
В кои-то веки соглашусь с Тихоновым. Хотя смысл соглашаться, если и Овечкин и его хозяин открытым текстом об этом заявляют. Последний раз Овечкин рыпнулся в 2018, но с тех пор окончательно определился.
Ох уж эти хейтеры🤦🏻‍♂️ Так определился в 2018, что в 2019 приезжал на ЧМ😅 но откуда же вам об этом знать, ведь главное написать - и не важно, что это не так….
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Vedved
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Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Я правильно понимаю твою убогую логику,что Макдэвид когда забивает,думает про Канаду. А если нет,то он не канадец
С Маком все проще, он играет в Канадской команде😀 А вот все Европейцы в НХЛ - видимо тоже уже Американцы и Канадцы😅
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
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Ответ evgeniiios
Да да, русский! Все для России делает, он когда шайбы забивает, только об Отчизне думает, вот такой вот Александр Великий.
Я правильно понимаю твою убогую логику,что Макдэвид когда забивает,думает про Канаду. А если нет,то он не канадец
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NACfoRekcuF
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Ответ evgeniiios
Да да, русский! Все для России делает, он когда шайбы забивает, только об Отчизне думает, вот такой вот Александр Великий.
Овечкин всегда в сборную приезжал, ладе на сломанной ноге. А что ты сделал для своего государства? Кстати, как оно называется?
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evgeniiios
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Ответ Виктор Краснодар
Он в прямом эфире после 802 шайбы на Русском языке обратился к своей семье. Что за высер? Он Русский!
Да да, русский! Все для России делает, он когда шайбы забивает, только об Отчизне думает, вот такой вот Александр Великий.
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evgeniiios
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Ответ Osik92
Так ови и Малкин не виноваты что лучшая лига в хоккее находится в америке
А американский паспорт просто подбросили
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Osik92
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Так ови и Малкин не виноваты что лучшая лига в хоккее находится в америке
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alklimov2018
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Макс Смирнов
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Вызывайте санитаров уже ему
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Виктор Краснодар
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Он в прямом эфире после 802 шайбы на Русском языке обратился к своей семье. Что за высер? Он Русский!
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Bashibuzuck
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Чё за бред? Весь мир прекрасно знает, что и Овечкин и Малкин русские, а вот если бы они играли в КХЛ, их бы знали только специалисты, какие бы рекорды они не ставили
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cnfc
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А точно Тихонов? Не Шевченко? Тот все знает кто будет играть кто нет..кто где жить будет..
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genowayy
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Перспективная ветка. Жаль, что спортс теперь это 90% для кликбейта
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