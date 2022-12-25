Александр Тихонов: «Весь мир знает Овечкина, но как почти американца. Его рекорды в Америке, а не в Москве. Он не собирается обратно»

Александр Тихонов высказался о достижениях .

Форвард « » ранее обошел Горди Хоу, став вторым снайпером в истории .

– Когда Саше было 11 лет, его мама, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, привела его на старый стадион «Динамо». Я тогда еще был двукратным олимпийским чемпионом, не четырехкратным. Подписал ему календарик – «Быть тебе великим Александром». И я не ошибся.

Очень рад за него. Большое счастье для его мамы. Но самое главное – все это в Америке. У нас хоккей на высоком уровне, все дворцы полные, но нет Овечкина, нет рекордсмена. В России нет денег, чтобы платить ему.

– Но благодаря НХЛ его знает весь мир.

– Весь мир знает Овечкина, но как почти американца. Его рекорды в Америке, но не в Москве. К великому сожалению, ни он, ни Малкин не собираются обратно. И поэтому мне жаль, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.