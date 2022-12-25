Александр Тихонов: «Весь мир знает Овечкина, но как почти американца. Его рекорды в Америке, а не в Москве. Он не собирается обратно»
Александр Тихонов высказался о достижениях Александра Овечкина.
Форвард «Вашингтона» ранее обошел Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ.
– Когда Саше было 11 лет, его мама, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, привела его на старый стадион «Динамо». Я тогда еще был двукратным олимпийским чемпионом, не четырехкратным. Подписал ему календарик – «Быть тебе великим Александром». И я не ошибся.
Очень рад за него. Большое счастье для его мамы. Но самое главное – все это в Америке. У нас хоккей на высоком уровне, все дворцы полные, но нет Овечкина, нет рекордсмена. В России нет денег, чтобы платить ему.
– Но благодаря НХЛ его знает весь мир.
– Весь мир знает Овечкина, но как почти американца. Его рекорды в Америке, но не в Москве. К великому сожалению, ни он, ни Малкин не собираются обратно. И поэтому мне жаль, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Про 2019 - подумаешь, человек за 240 дней - отыграл почти 100 матчей, но вы же считаете - что он робот и не может уставать🤦🏻♂️
Причём тут пендосы, он что за Американцев жопу рвёт? Как и любой нормальный игрок, старается показывать максимум что в клубе что в сборной 🤔
Но вам не угодишь) Не приехал - плохой, приехал уставший - тоже плохой🤷🏻♂️
Я как понимаю, в любой непонятной ситуации употребляешь слово "хейтер"?
Речь идет про ОИ-2018, кто в хоккейных кругах - в курсе его демарша.