Кутицкий о любимом хоккеисте: «Овечкин, конечно. Горжусь, что сыграл вместе с ним на одном футбольном поле»

Александр Кутицкий сообщил, что Александр Овечкин является его любимым хоккеистом.

– Расскажи о своих увлечениях из детства.

– Есть одно хобби. В свободное время люблю смотреть хоккей: и НХЛ, и КХЛ, и турниры сборных.

Посещал даже матчи чемпионата мира, которые проходили в Москве. Естественно, хожу на хоккейное «Динамо».

– А кто любимый хоккеист?

– Конечно, Александр Овечкин. Горжусь, что сыграл вместе с ним на одном футбольном поле, – сказал защитник ФК «Динамо».

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