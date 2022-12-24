Яшкин забил 100 голов в КХЛ за 176 матчей – быстрее всех. Он лучший снайпер лиги с сезона-2019/20

Дмитрий Яшкин забил сотый гол в КХЛ.

Нападающий СКА поразил ворота « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:2, второй период). Это 176-я игра чешского хоккеиста в лиге.

Яшкин установил рекорд по скорости забрасывания первых 100 шайб в КХЛ. Он превзошел достижение Сергея Мозякина, который забросил 100 шайб за 202 игры.

Топ-5 игроков, отличившихся 100 голами в лиге быстрее всех, выглядит следующим образом:

1. Дмитрий Яшкин – 176 матчей;

2. – 202;

3. Брэндон Боченски – 204;

4. – 209;

5. – 224.

Ни один другой игрок не забросил 100 шайб в КХЛ с момента дебюта Яшкина – он провел первый матч в лиге 2 сентября 2019 года. Список лучших снайперов КХЛ с сезона-2019/20 выглядит так:

1. Дмитрий Яшкин (СКА, «Динамо» Москва) – 100 шайб (176 игр);

2. Брукс Мэйсек («Автомобилист») – 85 (208);

3. Теему Пулккинен («Трактор», «Локомотив», «Динамо» Москва, «Динамо» Минск) – 80 (210);

4. Станислав Галиев («Ак Барс», «Динамо» Москва) – 79 (217);

5. («Ак Барс», «Динамо» Москва) – 75 (253).