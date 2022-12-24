Яшкин забил 100 голов в КХЛ за 176 матчей – быстрее всех. Он лучший снайпер лиги с сезона-2019/20

Теги СКА Спартак Алексей Морозов Сергей Мозякин Брэндон Боченски Найджел Доус КХЛ рекорды Вадим Шипачев Станислав Галиев Дмитрий Яшкин Теему Пулккинен Брукс Мэйсек Хоккей

Дмитрий Яшкин забил сотый гол в КХЛ. 

Нападающий СКА поразил ворота «Спартака» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:2, второй период). Это 176-я игра чешского хоккеиста в лиге. 

Яшкин установил рекорд по скорости забрасывания первых 100 шайб в КХЛ. Он превзошел достижение Сергея Мозякина, который забросил 100 шайб за 202 игры.

Топ-5 игроков, отличившихся 100 голами в лиге быстрее всех, выглядит следующим образом: 

1. Дмитрий Яшкин – 176 матчей;

2. Сергей Мозякин – 202;

3. Брэндон Боченски – 204;

4. Алексей Морозов – 209;

5. Найджел Доус – 224.

Ни один другой игрок не забросил 100 шайб в КХЛ с момента дебюта Яшкина – он провел первый матч в лиге 2 сентября 2019 года. Список лучших снайперов КХЛ с сезона-2019/20 выглядит так:

1. Дмитрий Яшкин (СКА, «Динамо» Москва) – 100 шайб (176 игр);

2. Брукс Мэйсек («Автомобилист») – 85 (208);

3. Теему Пулккинен («Трактор», «Локомотив», «Динамо» Москва, «Динамо» Минск) – 80 (210);

4. Станислав Галиев («Ак Барс», «Динамо» Москва) – 79 (217);

5. Вадим Шипачев («Ак Барс», «Динамо» Москва) – 75 (253).

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
raspisanie77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Михаил Никитов
Все что нужно знать об уровне Кхл, в Нхл рядовой ролевик 3-4 звена.
Тогда что можно сказать об уровне лиг на примерах Кузьменко, Капризова, Панарина, Шестёркина, Сорокина, Кочеткова, Барабанова, Зуба, Гаврикова, Чинахова?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
irek203102
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец, талант!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Никитов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все что нужно знать об уровне Кхл, в Нхл рядовой ролевик 3-4 звена.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mushur
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Браво!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей К
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорошее достижение! Добротное...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий