Яшкин забил 100 голов в КХЛ за 176 матчей – быстрее всех. Он лучший снайпер лиги с сезона-2019/20
Дмитрий Яшкин забил сотый гол в КХЛ.
Нападающий СКА поразил ворота «Спартака» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:2, второй период). Это 176-я игра чешского хоккеиста в лиге.
Яшкин установил рекорд по скорости забрасывания первых 100 шайб в КХЛ. Он превзошел достижение Сергея Мозякина, который забросил 100 шайб за 202 игры.
Топ-5 игроков, отличившихся 100 голами в лиге быстрее всех, выглядит следующим образом:
1. Дмитрий Яшкин – 176 матчей;
2. Сергей Мозякин – 202;
3. Брэндон Боченски – 204;
4. Алексей Морозов – 209;
5. Найджел Доус – 224.
Ни один другой игрок не забросил 100 шайб в КХЛ с момента дебюта Яшкина – он провел первый матч в лиге 2 сентября 2019 года. Список лучших снайперов КХЛ с сезона-2019/20 выглядит так:
1. Дмитрий Яшкин (СКА, «Динамо» Москва) – 100 шайб (176 игр);
2. Брукс Мэйсек («Автомобилист») – 85 (208);
3. Теему Пулккинен («Трактор», «Локомотив», «Динамо» Москва, «Динамо» Минск) – 80 (210);
4. Станислав Галиев («Ак Барс», «Динамо» Москва) – 79 (217);
5. Вадим Шипачев («Ак Барс», «Динамо» Москва) – 75 (253).
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