Гусев набрал 453-е очко в КХЛ. Он 8-й в списке лучших бомбардиров лиги
Никита Гусев набрал 452-е и 453-е очки в КХЛ.
Нападающий СКА забил гол и отдал результативную передачу в игре против «Сочи» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Это был его первый матч после возвращения в петербуржский клуб.
30-летний форвард сохраняет за собой 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Сергей Мозякин – 928 очков.
2. Вадим Шипачев – 826.
3. Данис Зарипов – 684.
4. Александр Радулов – 597.
5. Найджел Доус – 550.
6. Сергей Широков – 458.
7. Мэтт Эллисон – 458.
8. Никита Гусев – 453.
9. Брэндон Боченски – 444.
10. Дмитрий Кагарлицкий – 436.
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