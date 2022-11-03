Гусев набрал 453-е очко в КХЛ. Он 8-й в списке лучших бомбардиров лиги

Теги СКА рейтинги Данис Зарипов Сергей Широков Дмитрий Кагарлицкий Сергей Мозякин Александр Радулов Брэндон Боченски Найджел Доус Мэтт Эллисон КХЛ Вадим Шипачев Никита Гусев Хоккей

Никита Гусев набрал 452-е и 453-е очки в КХЛ.

Нападающий СКА забил гол и отдал результативную передачу в игре против «Сочи» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Это был его первый матч после возвращения в петербуржский клуб.

30-летний форвард сохраняет за собой 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Сергей Мозякин – 928 очков.

2. Вадим Шипачев – 826.

3. Данис Зарипов – 684.

4. Александр Радулов – 597.

5. Найджел Доус – 550.

6. Сергей Широков – 458.

7. Мэтт Эллисон – 458.

8. Никита Гусев – 453.

9. Брэндон Боченски – 444.

10. Дмитрий Кагарлицкий – 436.

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