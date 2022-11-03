Гусев набрал 453-е очко в КХЛ. Он 8-й в списке лучших бомбардиров лиги

набрал 452-е и 453-е очки в КХЛ.

Нападающий СКА забил гол и отдал результативную передачу в игре против «Сочи» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Это был его первый матч после возвращения в петербуржский клуб.

30-летний форвард сохраняет за собой 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. – 928 очков.

2. – 826.

3. – 684.

4. – 597.

5. Найджел Доус – 550.

6. Сергей Широков – 458.

7. Мэтт Эллисон – 458.

8. Никита Гусев – 453.

9. Брэндон Боченски – 444.

10. Дмитрий Кагарлицкий – 436.