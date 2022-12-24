Мама Овечкина о 2-м месте в списке снайперов НХЛ: «Сашка – молодец, что превзошел очередное достижение. Мы рады, что болельщики к нему так хорошо относятся»

Мать Александра Овечкина высказалась о выходе сына на 2-е место в списке снайперов .

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Хороший матч, «Вашингтон» победил, молодцы. Конечно, мы с папой Саши смотрели игру. Очень довольны, праздничная церемония тоже получилась очень красивой.

Сашка – молодец, что превзошел очередное достижение. Мы рады, что болельщики к нему так хорошо относятся, в том числе и наши, которые его всегда поддерживают, болеют за него.

Желаю продолжать болеть и аплодировать в том же духе! После игры как обычно созвонились с сыном, поздравили друг друга, у нас это традиция. Мы всегда общаемся», – сказала Татьяна Овечкина.