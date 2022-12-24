осудил болельщиков, которые не встали во время исполнения гимна России.

Нападающий « » дал флэш-интервью в перерыве игры с « » в Фонбет Чемпионате КХЛ (4:4, третий период).

– Такой насыщенный получился отрезок игры: сначала «Барыс» владел инициативой, затем вы перехватили и вновь упустили. Что скажете по этому отрезку?

– Это все хорошо, но я бы хотел сказать о другом. С детства учат, что нужно вставать, когда играет гимн страны. Много людей сидели сегодня, когда играл российский гимн. Я думаю, это неприемлемо. У меня все, спасибо, – сказал Широков.

Матч проходил на «Барыс Арене» в Астане, столице Казахстана.