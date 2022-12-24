«С детства учат вставать, когда играет гимн. Много людей сидели сегодня. Это неприемлемо». Широков в перерыве игры с «Барысом»

Теги Автомобилист болельщики Сергей Широков КХЛ Барыс Барыс Арена Хоккей

Сергей Широков осудил болельщиков, которые не встали во время исполнения гимна России. 

Нападающий «Автомобилиста» дал флэш-интервью в перерыве игры с «Барысом» в Фонбет Чемпионате КХЛ (4:4, третий период). 

– Такой насыщенный получился отрезок игры: сначала «Барыс» владел инициативой, затем вы перехватили и вновь упустили. Что скажете по этому отрезку?

– Это все хорошо, но я бы хотел сказать о другом. С детства учат, что нужно вставать, когда играет гимн страны. Много людей сидели сегодня, когда играл российский гимн. Я думаю, это неприемлемо. У меня все, спасибо, – сказал Широков.

Матч проходил на «Барыс Арене» в Астане, столице Казахстана.

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87 комментариев

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Ответ Andrey Gubskiy
Все вам ,детям степи сделали,чем вы пользуетесь до сих пор,но осознать это ,значит признать что кроме как на коне скакать а потом его же есть вы ничего не можете,это трудная задача
Да что ты говоришь , вы себя белыми Европейцами считаете , а остальных аборигенов ? Если вы такие белые люди , что ж вы до сих пор на помойках живёте ?))) Твои соотечественники кстати почему то Казахстан выбрали , а не окоп на Донбассе 😄 только такие шовинисты как ты думают ,что до советской власти не было мыслителей , письменности и всего остального )) не переживай . И до русских жили сотни лет и без вас проживем . Удачи помет
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Дмитрий Дмитриев
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Ответ Kappa Pride
Да, все русофобы, одни россияне Дартаньяны
Как и 80 лет назад... евро рейх поднял голову...начинаю понимать слова Президента.. зачем такой мир вообще нужен
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Витольд Бубеный
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Nа Каzахстан!!!!!!!!!
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Sergey Nosov
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Ответ redrooom28@gmail.com
А что сделали россияне такого ,что бы казахи в своей стране вставали перед российским гимном . У него совсем кукуха поехала . Пусть спасибо скажет, что вообще играет их колхозный гимн
Есть элементарные нормы. Проявлять уважение к гимну ЛЮБОЙ страны. Но в деревне Казахстан такого не слышали.
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Дмитрий Дмитриев
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Ответ Иван Иванов
Он создавался не как гимн России, данная посредственная музыка была написана конкретно как гимн партии большевиков. И теперь люди почему-то должны уважать гимн партии, откинувшей страну назад (не говоря уже про убитых), да еще и с лирикой лизоблюда Михалкова, писавшего слова еще к советским гимнам про давно рухнувший "нерушимый".
Иван, не помнящий родства... просто страшно от понимания того, кого такие как ты воспитают...
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ВОЛКОДАВ
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Ответ Ибрагимкович
Почитайте без обгаживания других.
Кого я обгадил? Ты о чем? Я почитаю Аллаха, Коран, пророков и прсланников, пятницу, 2 дня в году праздничных- гает, родителей. Всякие гимны и прочая ересь сюда, как понимаешь, не вписывается
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Andrey Gubskiy
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Ответ Павел Мельников
Спустя лет 400 после того, как сама из-под них выбралась. ))) Гимн Opды вспомнишь, был такой?
А орда китайская была? Спасибо мил человек, я и не знал
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Юрий Суетин
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Ответ Goatmesssi
А что произошло? Почему люди в казахстане должны вставать на гимн России? Я тоже когда был на стадионе не вставал на гимн другой страны.
Вообще во всем мире, плюс-минус цивилизованном, даже при чужом гимне на официальных мероприятиях встают.
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Ivan Balashov
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Ответ maxromanov84@mail.ru
В России тоже любой желающий может плюнуть на флаг США - и ему за это ничего не будет!
Ага, зато за "оскорбление" штампованного чёрно-оранжевого куска ткани с недавних пор готовы в тюрьму посадить.
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Ибрагимкович
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Ответ ВОЛКОДАВ
Я бы тоже не встал. Не из-за того, что гимн российский, а по религиозным соображениям. Нельзя почитать то, что не узаконено для почитания Аллахом -это раз. Почитать музыку, которая сама по умолчанию запретна- это два. Можете минусовать, но это правда. Никогда не встаю, в ладоши не хлопаю, музыку не слушаю.
Почитайте без обгаживания других.
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Andrey Gubskiy
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Ответ redrooom28@gmail.com
А что сделали россияне такого ,что бы казахи в своей стране вставали перед российским гимном . У него совсем кукуха поехала . Пусть спасибо скажет, что вообще играет их колхозный гимн
Все вам ,детям степи сделали,чем вы пользуетесь до сих пор,но осознать это ,значит признать что кроме как на коне скакать а потом его же есть вы ничего не можете,это трудная задача
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ВОЛКОДАВ
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Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Был месяц в Казахстане. Там по телику ничего про Россию не говорят, как будто её не существует. В новостях что- нибудь коротко и всё.
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hardy33
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Ответ stewiegriffin2
Свои генератора начнёте бомбить?
Твои, ахахах🤣
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Andrey Gubskiy
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Ответ Иван Иванов
Он создавался не как гимн России, данная посредственная музыка была написана конкретно как гимн партии большевиков. И теперь люди почему-то должны уважать гимн партии, откинувшей страну назад (не говоря уже про убитых), да еще и с лирикой лизоблюда Михалкова, писавшего слова еще к советским гимнам про давно рухнувший "нерушимый".
А ну да,это же эти умственно отсталые первые спутник запустили и в космос полетели,да и первую атомную электростанцию вообще случайно запустили на багаже царской России, я могу и дальше перечислять ,что эти недоумки делали и для Казахстана в частности,который ,если бы не эти большевики,до сих пор на конях по степи гоняли бы друг дружку,если бы вообще существовали как государство.
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ВОЛКОДАВ
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Я бы тоже не встал. Не из-за того, что гимн российский, а по религиозным соображениям. Нельзя почитать то, что не узаконено для почитания Аллахом -это раз. Почитать музыку, которая сама по умолчанию запретна- это два. Можете минусовать, но это правда. Никогда не встаю, в ладоши не хлопаю, музыку не слушаю.
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brig_Mercury
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Скоро будет как в анекдоте: кто не встанет, тот сядет.
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Павел Мельников
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Сергуня со своими поучительскими манерами забыл добавить какую-нибудь язвительную угрозку. Мол, если будете сидеть, поменяем вам гимн на свой. И тогда точно бы породнился со своим однофамильцем - дедовским алкоголиком.
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Отец-основатель
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Ответ redrooom28@gmail.com
А что сделали россияне такого ,что бы казахи в своей стране вставали перед российским гимном . У него совсем кукуха поехала . Пусть спасибо скажет, что вообще играет их колхозный гимн
Историю нужно учить, школоло.
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korobokchekhova
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Даёшь Марсельезу!
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Иван Иванов
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Ответ Андрей Балабаев
Очень многим иностранцам нравится мелодия нашего гимна. И он всегда в топах по опросам. А вот более отвратной мелодии чем у штатов-сложно найти. Без всякого хейта к ним.
Я бы сделал гимном Преображенский марш. Во-первых, он объективно красив, его и иностранцы заимствовали; во-вторых, это самый старый сохранившийся российский гимн/марш - более 300 лет.
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hardy33
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Ответ kama2014
Просто ПУТИН всех достал со своим русским миром
Радужные негодуэ🤣🤣 За всех не говори.
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Lanc
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Гимном России должна быть песня "Суровые годы уходят.."
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korobokchekhova
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Под гимн СССР встал бы. И запел! Слова нынешнего не знаю. Сорян.
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Честный контроль
Комментарий удален
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Павел74
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Ответ svas17
что удивительного, такое отношение к гимну. Надо напрячь мозг и подумать, а почему это произошло?
Уверяю тебя, что и без Украины было бы тоже самое
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