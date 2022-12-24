КХЛ. «Динамо» примет «Трактор», «Автомобилист» в гостях у «Барыса», СКА против «Спартака»
СКА примет «Спартак» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Московское «Динамо» будет противостоять «Трактору», «Барыс» сыграет с «Автомобилистом».
- Дата проведения
- 24 декабря, 14.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 24 декабря, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 24 декабря, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 24 декабря, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 24 декабря, 17.00, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Удачи, счастья и добра.
Две беда, уже бе-да.
Победу взять вообще пора.
P.S. Зима, зимушка - зима. Будут, будут чу-де-са ♥ :)!!!