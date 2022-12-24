КХЛ. «Динамо» примет «Трактор», «Автомобилист» в гостях у «Барыса», СКА против «Спартака»

Теги Северсталь Нефтехимик СКА Трактор Спартак Автомобилист Торпедо результаты Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Хоккей

СКА примет «Спартак» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Московское «Динамо» будет противостоять «Трактору», «Барыс» сыграет с «Автомобилистом». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Динамо Москва – Трактор
Дата проведения
24 декабря, 14.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Барыс – Автомобилист
Дата проведения
24 декабря, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Спартак
Дата проведения
24 декабря, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Нефтехимик
Дата проведения
24 декабря, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Динамо Минск
Дата проведения
24 декабря, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

6 комментариев

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Marienburg
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Только СКА и только победа!!! Сева, покажи, откуда на Беларусь готовилось нападение
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Кеша
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Отличное утро ! Всю ночь ждал матча Овечкина ! И вот оно случилось ! Александр Великий ! Великий спортсмен ! Достояние всей России! От всей души поздравляю Овечкина с чистым вторым местом в истории НХЛ ! Поздравляю всех нас любителей хоккея с таким выдающимся достижением нашего российского спортсмена! Дай бог сил , здоровья и терпения взойти на самую вершину ! Остался последний рубеж ! И отличный субботний игровой день . Начало матча в 14 часов . Желаю нашему Великому Динамо победы над очень трудной и легендарной командой с великими традициями родившимися не вчера !
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Матроскин52
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Доброго утра! Торпедо в заключительном матче домашней серии принимает Нефтехимик! Возвращение на родную арену Андрея и Ильи. Нам играть в свой хоккей, работать над реализацией и получать удовольствие от игры! Верим в команду! Всем здоровья!
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leon74
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За Трактор!
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mifdamir@icloud.com
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Металлург вплотную подошел к Авто,сегодня надо отрываться!
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Back to the Future in 2012 :)!!!
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ХК Автомобилист.
Удачи, счастья и добра.
Две беда, уже бе-да.
Победу взять вообще пора.
P.S. Зима, зимушка - зима. Будут, будут чу-де-са ♥ :)!!!
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