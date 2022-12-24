Овечкин о рекорде Гретцки: «Впереди только один игрок, но не будем торопиться. Хочу немного расслабиться, сейчас пойду в бар!»

высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Сегодня капитан « » вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу – 802 шайбы против 801.

Впереди только Уэйн Гретцки (894 шайбы).

– Ну что, теперь будем обгонять ?

– Шаг за шагом, ребята! Теперь впереди меня только один игрок. Но не будем торопиться. Впереди еще и Рождество. Я хочу провести это время с семьей, насладиться этим моментом, немного расслабиться и отдохнуть.

– Впереди три дня выходных. Как вы их проведете?

– Прямо сейчас я отправлюсь в бар! Ну а вообще съем хот-дог и начос. Знаете ли, слегка проголодался, – сказал Овечкин.

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!