Овечкин о рекорде Гретцки: «Впереди только один игрок, но не будем торопиться. Хочу немного расслабиться, сейчас пойду в бар!»
Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
Сегодня капитан «Вашингтона» вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу – 802 шайбы против 801.
Впереди только Уэйн Гретцки (894 шайбы).
– Ну что, теперь будем обгонять Уэйна Гретцки?
– Шаг за шагом, ребята! Теперь впереди меня только один игрок. Но не будем торопиться. Впереди еще и Рождество. Я хочу провести это время с семьей, насладиться этим моментом, немного расслабиться и отдохнуть.
– Впереди три дня выходных. Как вы их проведете?
– Прямо сейчас я отправлюсь в бар! Ну а вообще съем хот-дог и начос. Знаете ли, слегка проголодался, – сказал Овечкин.
💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу
Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?
Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!
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