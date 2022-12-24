Овечкин о рекорде Гретцки: «Впереди только один игрок, но не будем торопиться. Хочу немного расслабиться, сейчас пойду в бар!»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. 

Сегодня капитан «Вашингтона» вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу – 802 шайбы против 801. 

Впереди только Уэйн Гретцки (894 шайбы).

– Ну что, теперь будем обгонять Уэйна Гретцки?

– Шаг за шагом, ребята! Теперь впереди меня только один игрок. Но не будем торопиться. Впереди еще и Рождество. Я хочу провести это время с семьей, насладиться этим моментом, немного расслабиться и отдохнуть.

– Впереди три дня выходных. Как вы их проведете?

– Прямо сейчас я отправлюсь в бар! Ну а вообще съем хот-дог и начос. Знаете ли, слегка проголодался, – сказал Овечкин.

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!

 

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8 комментариев

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Cube Litening C:68X
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Ответ Коршунов-73
Отличная идея, по такому-то поводу грех не выпить. Тоже пожалуй открою бутылочку сегодня) Поздравления, от души!
Что именно? 🍺🥃🍷🍹🍸
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ДМ-1чемпион
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Грецки жди, Овечкин идёт за тобой!
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Коэн Варвар
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Ответ mrbt928d9j
что с комментариями?
Улучшения (Палкой бы по башке за такое)
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Nick Crosier
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Коршунов-73
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Отличная идея, по такому-то поводу грех не выпить. Тоже пожалуй открою бутылочку сегодня) Поздравления, от души!
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Амфитрион
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Хот-дог и начос... А в прочем, нормальная закуска, пойдет. Хорошего отдыха!
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Bartez1986
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Думаю, желающих выпить по паре пива с Ови найдется немало
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mrbt928d9j
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что с комментариями?
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