Семин об Овечкине и рекорде Гретцки: «Когда останется гол-два до него, буду в Америке жить. Ездить за «Вашингтоном»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Александр Семин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Матч ТВ Хоккей

Александр Семин сказал, что хочет вживую увидеть, как Овечкин побьет рекорд Гретцки. 

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (788 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801). 

– Вы хотели бы оказаться в тот день на арене, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки?

– Если это будет – я там обязательно буду присутствовать! Когда останется гол-два до рекорда, буду в Америке жить. Буду за «Вашингтоном» ездить.

– Уэйн Гретцки собирается делать то же самое.

– Думаю, за Овечкиным будет целая делегация кататься. Еще до этого далеко. Но дай бог, что это свершится.

– Когда вы созванивались с Овечкиным последний раз?

– Да вот сегодня. «Как дела? Что как?» Он рассказал, как «Вашингтон» играет. Я с ним часто созваниваюсь. А в основном, переписываемся. Мы всегда на связи, – сказал президент «Сокола» и бывший партнер Овечкина по «Вашингтону» и сборной России. 

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