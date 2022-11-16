Семин об Овечкине и рекорде Гретцки: «Когда останется гол-два до него, буду в Америке жить. Ездить за «Вашингтоном»

сказал, что хочет вживую увидеть, как Овечкин побьет рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (788 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Вы хотели бы оказаться в тот день на арене, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки?

– Если это будет – я там обязательно буду присутствовать! Когда останется гол-два до рекорда, буду в Америке жить. Буду за «Вашингтоном» ездить.

– собирается делать то же самое.

– Думаю, за Овечкиным будет целая делегация кататься. Еще до этого далеко. Но дай бог, что это свершится.

– Когда вы созванивались с Овечкиным последний раз?

– Да вот сегодня. «Как дела? Что как?» Он рассказал, как «Вашингтон» играет. Я с ним часто созваниваюсь. А в основном, переписываемся. Мы всегда на связи, – сказал президент «Сокола» и бывший партнер Овечкина по и сборной России.