Овечкин о 4 матчах без голов: «Я бы волновался, если бы не было моментов. Но они есть»

Теги Оттава Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Кэм Тэлбот Хоккей

Александр Овечкин заявил, что не переживает из-за 4-матчевой безголевой серии.

Сегодня форвард «Вашингтона» набрал 2 (0+2) очка в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ).

Он по-прежнему идет на 3-м месте среди лучших снайперов в истории НХЛ с 800 шайбами в регулярных чемпионатах, уступая Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894). 

«Надо просто это пережить. Если бы у меня не было моментов, то я бы волновался. Но они есть. Их вратарь [Кэм Тэлбот] хорошо сыграл. 

Сейчас для нас важны два очка за победу и продвижение вверх в таблице», – сказал Овечкин после игры. 

Эх, 801-го у Овечкина опять нет. Зато есть новый рекорд НХЛ по броскам – 6211!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные