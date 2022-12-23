Овечкин о 4 матчах без голов: «Я бы волновался, если бы не было моментов. Но они есть»
Александр Овечкин заявил, что не переживает из-за 4-матчевой безголевой серии.
Сегодня форвард «Вашингтона» набрал 2 (0+2) очка в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ).
Он по-прежнему идет на 3-м месте среди лучших снайперов в истории НХЛ с 800 шайбами в регулярных чемпионатах, уступая Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).
«Надо просто это пережить. Если бы у меня не было моментов, то я бы волновался. Но они есть. Их вратарь [Кэм Тэлбот] хорошо сыграл.
Сейчас для нас важны два очка за победу и продвижение вверх в таблице», – сказал Овечкин после игры.
Эх, 801-го у Овечкина опять нет. Зато есть новый рекорд НХЛ по броскам – 6211!
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