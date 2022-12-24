Светлов о серии «Сочи» из 13 поражений: «Тяжелый момент. Стараемся вытащить ребят из психологической ямы»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (0:3).

– Не совсем все получилось так, как мы хотели, можно было в кое-каких звеньях сделать перестановки – новые игроки появились, травмированные поправились, которых нужно ставить. Были перестановки, и не все из задуманного получилось.

Конечно, очень большие вопросы к сегодняшнему большинству – очень много было у нас большинства, но хороших угроз мы не создали. Есть над чем работать. Считаю, что сегодняшнее большинство – это тот момент, который не позволил нам хорошо сыграть. Если не забивать, то сложно выигрывать.

Желание было, настрой был, ребята старались, ребята работали – да, не все получалось. Будем работать дальше, думаю, игроки найдут взаимопонимание. Времени мало было кому-то что-то объяснить, но тем не менее, думаю, найдем в ближайшее время пути к правильным сочетаниям, правильным пятеркам, и игра у нас станет лучше.

– Как бы вы оценили психологическое состояние команды? Все-таки тринадцатое поражение кряду.

– Конечно, не очень хорошее, тринадцатое поражение подряд – это тяжелый момент. Мы учимся, работаем. Видим, что есть ошибки, есть неуверенность, есть свои сложности. Мы боремся, пытаемся найти пути выхода из кризиса, стараемся ребят мотивировать, индивидуально с ними общаемся, стараемся все усилия приложить, чтобы их из этой психологической ямы вытащить. Нужна хорошая игра и победа, – сказал .