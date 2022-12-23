«Сочи» проиграл 13 матчей подряд, следующий соперник – «Ак Барс». Рекордная серия поражений в КХЛ – 19 игр
«Сочи» проиграл 13 матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Сергея Светлова уступила «Куньлуню» (0:3) и продлила безвыигрышную серию до 13 игр.
Южане побеждали в прошлый раз больше месяца назад – 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).
В текущем сезоне «Сочи» проиграл 36 из 41 игр и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 17 очков.
Рекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежит «Спартаку» – 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.
Следующие шесть соперников «Сочи»:
«Ак Барс»;
«Нефтехимик»;
«Динамо» Москва;
«Торпедо»;
ЦСКА;
СКА.
Не команда в КХЛ, а санаторий для блатных детей, внуков и тренеров. Можно расслабиться и спокойно ждать окончания сезона.
Хорошо бы услышать отношение к этому собственника клуба (раньше им был РЖД).