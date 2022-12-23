«Сочи» проиграл 13 матчей подряд, следующий соперник – «Ак Барс». Рекордная серия поражений в КХЛ – 19 игр

«Сочи» проиграл 13 матчей подряд в Фонбет чемпионате .

Команда тренера уступила «Куньлуню» (0:3) и продлила безвыигрышную серию до 13 игр.

Южане побеждали в прошлый раз больше месяца назад – 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

В текущем сезоне « » проиграл 36 из 41 игр и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 17 очков.

Рекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежит « » – 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

Следующие шесть соперников «Сочи»:

« »;

«Нефтехимик»;

«Динамо» Москва;

«Торпедо»;

ЦСКА;

СКА.