«Сочи» проиграл 13 матчей подряд, следующий соперник – «Ак Барс». Рекордная серия поражений в КХЛ – 19 игр

Теги Ак Барс Спартак КХЛ Сергей Светлов Сочи Хоккей

«Сочи» проиграл 13 матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Сергея Светлова уступила «Куньлуню» (0:3) и продлила безвыигрышную серию до 13 игр.

Южане побеждали в прошлый раз больше месяца назад – 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

В текущем сезоне «Сочи» проиграл 36 из 41 игр и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 17 очков.

Рекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежит «Спартаку» – 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

Следующие шесть соперников «Сочи»:

«Ак Барс»;

«Нефтехимик»;

«Динамо» Москва;

«Торпедо»;

ЦСКА;

СКА.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rinat_rin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интересно, пол зарплат должен соблюдаться при любой игре и любых результатах команды? То есть игроки Сочи в любом случае разделят 300 миллионов? А контракты Светлова и его помощников тоже гарантированные? Если - да, то тогда какой смысл пыхтеть на тренировках, пластаться во время игр?
Не команда в КХЛ, а санаторий для блатных детей, внуков и тренеров. Можно расслабиться и спокойно ждать окончания сезона.
Хорошо бы услышать отношение к этому собственника клуба (раньше им был РЖД).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий