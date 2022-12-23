Дебют Мичкова за «Сочи»: «минус 2» в игре с «Куньлунем», 3 броска и 17:24 на льду

Теги СКА КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков заработал полезность «минус 2» в дебютном матче за «Сочи».

Южане проиграли «Куньлуню» (0:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

18-летний нападающий, перешедший из СКА на правах аренды, сыграл первый матч за новую команду.

Мичков не отметился результативными действиями, нанес три броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 17 минут и 24 секунд. Матвей находился на льду, когда китайская команда забрасывала свои первые две шайбы в ворота «Сочи».

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6 комментариев

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Ivan Kiryushin
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Вот поменьше бы внимания и шума в его сторону, тогда бы парень звезду не ловил! Сейчас он себя в порядке начнёт считать и расслабит булки. Держу пари, будет середняком уровня КХЛ.
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rinat_rin
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Не лучше других.
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Roman Schmidt
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Кабанов 2.0
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Евгений - 79
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Зато у папы доступ в раздевалку. По факту - оставили бы его в покое. Пусть опыта набирается
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Сергей Лепехин
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Загнали мальчишку...
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Михаил Вагин
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Ваши ожидания, это ваши проблемы
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