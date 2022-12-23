Дебют Мичкова за «Сочи»: «минус 2» в игре с «Куньлунем», 3 броска и 17:24 на льду
Матвей Мичков заработал полезность «минус 2» в дебютном матче за «Сочи».
Южане проиграли «Куньлуню» (0:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
18-летний нападающий, перешедший из СКА на правах аренды, сыграл первый матч за новую команду.
Мичков не отметился результативными действиями, нанес три броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 17 минут и 24 секунд. Матвей находился на льду, когда китайская команда забрасывала свои первые две шайбы в ворота «Сочи».
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