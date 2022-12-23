Владимир Плющев: «США не просто так заговорили о возвращении России на Олимпиаду. Хотят вернуть, чтобы утереть нам нос – знают уровень нашего хоккея»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Плющев НХЛ КХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Владимир Плющев предположил, почему США допускают возвращение России на Олимпиаду. 

Заслуженный тренер России высказался касательно подготовки молодых хоккеистов.

– Кто у нас в «Сириусе» готовит тренеров? Они, наверное, хоккей только виртуально изучали, через компьютер. Кто работает с молодыми игроками в сборных?

Специалисты, которые ничего никогда не выигрывали. Брать тренеров в сборную в зависимости от места жительства или рождения…Думаю, что это, наверное, неправильно.

– Кумовство.

– Самое страшное – страусиная психология, голову под мышку, типа охотник меня не видит. А охотник когда-нибудь выйдет на площадку в том же Кубке мира.

Не просто же так американцы заговорили о том, что Россию, пусть и с оговорками, но следует вернуть на Олимпиаду. Они знают уровень нашего хоккея.

Хотят вернуть, чтобы утереть нам нос. Как только нас исключили из международной повестки, я сказал, что возникшую паузу надо использовать во благо себе. Надо создать базу для подготовки наших хоккеистов.

– Ничего не поменялось?

– Нет никаких новшеств: ни в регламенте КХЛ, ни в других структурах. Ничего! Провели совещание в том же «Сириусе», но в Сочи до сих пор нет толковой команды?

А условия шикарные – воздух, море, инфраструктура. При этом клуб занимает последнее место с большим отрывом, на пляже загорает. Берут тренера. А он с кем-то результат показал? – заявил Плющев.

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2 комментария

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Фёдор Кузнецов
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Сравните результаты последних крупных турниров, Россия ничем не слабее
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Сергей Бакин
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Заливать начал перед выходными...
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