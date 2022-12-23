Владимир Плющев: «США не просто так заговорили о возвращении России на Олимпиаду. Хотят вернуть, чтобы утереть нам нос – знают уровень нашего хоккея»

предположил, почему США допускают возвращение России на Олимпиаду.

Заслуженный тренер России высказался касательно подготовки молодых хоккеистов.

– Кто у нас в «Сириусе» готовит тренеров? Они, наверное, хоккей только виртуально изучали, через компьютер. Кто работает с молодыми игроками в сборных?

Специалисты, которые ничего никогда не выигрывали. Брать тренеров в сборную в зависимости от места жительства или рождения…Думаю, что это, наверное, неправильно.

– Кумовство.

– Самое страшное – страусиная психология, голову под мышку, типа охотник меня не видит. А охотник когда-нибудь выйдет на площадку в том же Кубке мира.

Не просто же так американцы заговорили о том, что Россию, пусть и с оговорками, но следует вернуть на Олимпиаду. Они знают уровень нашего хоккея.

Хотят вернуть, чтобы утереть нам нос. Как только нас исключили из международной повестки, я сказал, что возникшую паузу надо использовать во благо себе. Надо создать базу для подготовки наших хоккеистов.

– Ничего не поменялось?

– Нет никаких новшеств: ни в регламенте , ни в других структурах. Ничего! Провели совещание в том же «Сириусе», но в Сочи до сих пор нет толковой команды?

А условия шикарные – воздух, море, инфраструктура. При этом клуб занимает последнее место с большим отрывом, на пляже загорает. Берут тренера. А он с кем-то результат показал? – заявил Плющев.