Владимир Плющев: «Игроки сборной заявляют, что уезжают в НХЛ. Ребята не видят в России перспективы роста»
Владимир Плющев заявил, что хоккеисты не видят перспектив роста в России.
– У нас играют в допотопный хоккей?
– Да, отобрал – отдал – закрылся. Причем, отдал как? Просто засадил по борту, а так поймали, не поймали, я на смену. Вот и вся игра.
При этом тренеры сборной все время говорят: чего, мол, волну гоните, у нас все в порядке, молодые растут. Но если проблема существует, ее надо решать. А если ее облизывать со всех сторон и кричать, что все здорово, – толку нет.
– Без сомнений.
– На Кубке Первого канала сборная Беларуси могла выиграть и в основное время. Но есть опасение, что и нынешний турнир глаза нашему руководству не откроет.
Поэтому, когда нас вернут в международные соревнования, у сборной России будет очень бледный вид, причем даже в матчах с командами второго эшелона.
– Да, предпосылки к этому есть.
– Сейчас в прессе появляются интервью игроков сборной, которые заявляют, что уезжают в НХЛ.
Ребята не видят в России перспективы роста. Все звезды, которых мы пиарим, – это игроки, которые не подошли в НХЛ. А вот Капризов там звезда. Но он продукт не системы, а индивидуального творчества.
Хотя у нас столько академий, которые работают уже более десяти лет. А где выходцы оттуда? Почему хотя бы одного-двух мастеров не можете подготовить?
При этом есть прекрасные условия, инфраструктура, внимание руководства регионов, республик, – сказал заслуженный тренер России.
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