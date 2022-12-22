Владимир Плющев: «Игроки сборной заявляют, что уезжают в НХЛ. Ребята не видят в России перспективы роста»

заявил, что хоккеисты не видят перспектив роста в России.

– У нас играют в допотопный хоккей?

– Да, отобрал – отдал – закрылся. Причем, отдал как? Просто засадил по борту, а так поймали, не поймали, я на смену. Вот и вся игра.

При этом тренеры сборной все время говорят: чего, мол, волну гоните, у нас все в порядке, молодые растут. Но если проблема существует, ее надо решать. А если ее облизывать со всех сторон и кричать, что все здорово, – толку нет.

– Без сомнений.

– На Кубке Первого канала сборная Беларуси могла выиграть и в основное время. Но есть опасение, что и нынешний турнир глаза нашему руководству не откроет.

Поэтому, когда нас вернут в международные соревнования, у сборной России будет очень бледный вид, причем даже в матчах с командами второго эшелона.

– Да, предпосылки к этому есть.

– Сейчас в прессе появляются интервью игроков сборной, которые заявляют, что уезжают в НХЛ.

Ребята не видят в России перспективы роста. Все звезды, которых мы пиарим, – это игроки, которые не подошли в . А вот Капризов там звезда. Но он продукт не системы, а индивидуального творчества.

Хотя у нас столько академий, которые работают уже более десяти лет. А где выходцы оттуда? Почему хотя бы одного-двух мастеров не можете подготовить?

При этом есть прекрасные условия, инфраструктура, внимание руководства регионов, республик, – сказал заслуженный тренер России.