Владимир Плющев: «Надо понять, почему хоккей становится все менее популярным. Из непонятного выступления на Олимпиаде-2022 сделали чуть ли не фантастическое событие»

высказался о втором месте сборной России на Кубке Первого канала.

– Как показал московский турнир, мы уже не сильнее белорусов. Почему так произошло?

– Обсуждать результат не хочу. Мы привыкли бить по хвостам. Видим результат и начинаем объяснять причины выдающегося выступления нашей сборной, как на Олимпиаде.

Но надо копать гораздо глубже. Понять, почему хоккей становится все менее популярным. В последнее время мы стараемся не замечать проблем, сами себя уговариваем, что все здорово и хорошо.

– По крайней мере, так считает руководство.

– Зато все остальные видят наши проблемы. Как реагировать на выступление сборной? Я не хочу обижать игроков, но их подбор на не совсем понятный.

Выделялся разве что один молодой паренек из «Авангарда». Можно собрать три-четырех сборных, похожих на ту, которая играла в Москве. Однако найти игроков, которыми болельщики будут восхищаться, не получается даже на одну команду.

– К сожалению, да.

– При этом из непонятного выступления на Олимпиаде в Пекине сделали чуть ли не фантастическое событие.

Сами себя уговариваем, что у нас все здорово, все хорошо, но если даже брать грубую статистику, то посмотрите, сколько чемпионатов мира кряду мы проиграли.

– Много.

– Причем и на молодежном уровне, и на юниорском. Это говорит о том, что резерв не на самом высоком уровне. Поэтому обсуждать результат – нет никакого смысла. Зри в корень, как говорил Козьма Прутков.

А корень заключается в том, что мастеров экстра-класса и даже просто мастеров высокого уровня у нас недостаточно. Можно сказать, что совсем нет.

– Сложно поспорить.

– Назовите хотя бы 10 человек из последнего состава сборной – думаю, никто не сможет. А раньше пофамильно знали всех, вплоть до запасных. Это показатель популярности и того, как сейчас у нас реально относятся к хоккею.

Не на словах, а как есть, на самом деле. В итоге трибуны редеют в столице, поскольку настоящие ценители хоккея видели все другое: игру, сборные, отношение.

Нынешние проблемы совершенно логичные с учетом той политики и идеологии, которая проводится вокруг хоккея и национальной команды в частности, – сказал заслуженный тренер России.