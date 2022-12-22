Агент Бурмистрова подтвердил, что форвард подписал контракт с «Металлургом»

Нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в « ».

Об этом сообщил агент хоккеиста .

«Могу подтвердить, что Бурмистров подписал контракт с «Металлургом» и будет выступать там как минимум до конца этого сезона», – сказал Черных.

В этом сезоне Бурмистров провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 26 матчей за «Ак Барс» и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3».

Сообщалось, что форвард расторг контракт с «Ак Барсом» по обоюдному согласию.