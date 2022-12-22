Агент Бурмистрова подтвердил, что форвард подписал контракт с «Металлургом»

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Нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в «Металлурге».

Об этом сообщил агент хоккеиста Александр Черных.

«Могу подтвердить, что Бурмистров подписал контракт с «Металлургом» и будет выступать там как минимум до конца этого сезона», – сказал Черных.

В этом сезоне Бурмистров провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 26 матчей за «Ак Барс» и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3».

Сообщалось, что форвард расторг контракт с «Ак Барсом» по обоюдному согласию.

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