Агент Бурмистрова подтвердил, что форвард подписал контракт с «Металлургом»
Нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в «Металлурге».
Об этом сообщил агент хоккеиста Александр Черных.
«Могу подтвердить, что Бурмистров подписал контракт с «Металлургом» и будет выступать там как минимум до конца этого сезона», – сказал Черных.
В этом сезоне Бурмистров провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 26 матчей за «Ак Барс» и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3».
Сообщалось, что форвард расторг контракт с «Ак Барсом» по обоюдному согласию.
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