«Ак Барс» предлагает Бурмистрову варианты на Западе. Сам игрок хочет на Восток и готов уйти без компенсации (Артур Хайруллин)

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«Ак Барс» предлагает Александру Бурмистрову варианты на Западе, он хочет остаться на Востоке. 

«Сегодня у «Ак Барса» последний день, чтобы расторгнуть контракт с Александром Бурмистровым с выплатой 50% оставшейся зарплаты.

Клуб предлагает игроку несколько вариантов в Западной конференции, сам Бурмистров хочет на Восток. И готов уйти вообще без выплаты компенсации, лишь бы самому выбирать клуб», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

Согласно регламенту, с 21 декабря при расторжении контракта по инициативе клуба игроку должны выплатить 100% оставшейся зарплаты в текущем сезоне. 

Сообщалось, что зарплата игрока за оставшуюся часть сезона составляет 20 миллионов рублей.

31-летний форвард в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 26 матчей и набрал 3 (1+2) очка. С 19 ноября он не выходил на лед.

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