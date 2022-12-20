«Ак Барс» предлагает Бурмистрову варианты на Западе. Сам игрок хочет на Восток и готов уйти без компенсации (Артур Хайруллин)

« » предлагает Александру Бурмистрову варианты на Западе, он хочет остаться на Востоке.

«Сегодня у «Ак Барса» последний день, чтобы расторгнуть контракт с с выплатой 50% оставшейся зарплаты.

Клуб предлагает игроку несколько вариантов в Западной конференции, сам Бурмистров хочет на Восток. И готов уйти вообще без выплаты компенсации, лишь бы самому выбирать клуб», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Согласно регламенту, с 21 декабря при расторжении контракта по инициативе клуба игроку должны выплатить 100% оставшейся зарплаты в текущем сезоне.

Сообщалось, что зарплата игрока за оставшуюся часть сезона составляет 20 миллионов рублей.

31-летний форвард в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 26 матчей и набрал 3 (1+2) очка. С 19 ноября он не выходил на лед.