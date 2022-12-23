Три шведа – Петтерссон, Карлссон и Нюландер – стали звездами дня в НХЛ

Теги Торонто Ванкувер Сан-Хосе Сборная Швеции по хоккею НХЛ Эрик Карлссон Вильям Нюландер Элиас Петтерссон Хоккей

Три шведских игрока стали звездами дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон с 5 (2+3) очками и победным буллитом в матче против «Сиэтла» (6:5 Б). Он установил рекорд клуба по числу матчей с 5+ очками (4). 

Вторая звезда – защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон с 4 (1+3) очками в матче с «Миннесотой» (5:2). 

Третья звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер с 3 (1+2) очками в матче с «Филадельфией» (4:3). 

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