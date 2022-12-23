Три шведа – Петтерссон, Карлссон и Нюландер – стали звездами дня в НХЛ
Три шведских игрока стали звездами дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон с 5 (2+3) очками и победным буллитом в матче против «Сиэтла» (6:5 Б). Он установил рекорд клуба по числу матчей с 5+ очками (4).
Вторая звезда – защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон с 4 (1+3) очками в матче с «Миннесотой» (5:2).
Третья звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер с 3 (1+2) очками в матче с «Филадельфией» (4:3).
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