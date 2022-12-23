Три шведа – Петтерссон, Карлссон и Нюландер – стали звездами дня в НХЛ

Три шведских игрока стали звездами дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » с 5 (2+3) очками и победным буллитом в матче против «Сиэтла» (6:5 Б). Он установил рекорд клуба по числу матчей с 5+ очками (4).

Вторая звезда – защитник « » с 4 (1+3) очками в матче с «Миннесотой» (5:2).

Третья звезда – форвард « » с 3 (1+2) очками в матче с «Филадельфией» (4:3).