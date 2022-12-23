Эрик Карлссон набрал 1+3 в матче с «Миннесотой». Это его 8-й матч с 4+ очками за карьеру в НХЛ

Теги Миннесота Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Роман Йоси Александр Барабанов Хоккей

Эрик Карлссон набрал 1+3 в матче с «Миннесотой».

Защитник «Сан-Хосе» набрал 4 очка и «+3» в победном для команды матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (5:2), став первой звездой.

Свою шайбу он забросил уже на первой минуте матча, одним из ассистентов стал Александр Барабанов (4+17 в 30 играх).

На счету Карлссона стало 46 (13+33) очков в 35 играх при полезности «минус 6». Текущая результативная серия – 9 игр (повторение личного рекорда). 

Швед набрал 4+ очка в 8-й раз за карьеру. Он опередил Романа Йоси (7) и теперь владеет лучшим результатом среди действующих защитников. 

В топ-5 в истории лиги входят Пол Коффи (45), Бобби Орр (42), Дени Потвен (24), Рэй Бурк (22), Эл Макиннис (15). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные