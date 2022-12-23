Эрик Карлссон набрал 1+3 в матче с «Миннесотой». Это его 8-й матч с 4+ очками за карьеру в НХЛ

набрал 1+3 в матче с «Миннесотой».

Защитник « » набрал 4 очка и «+3» в победном для команды матче регулярного чемпионата против «Уайлд» (5:2), став первой звездой.

Свою шайбу он забросил уже на первой минуте матча, одним из ассистентов стал (4+17 в 30 играх).

На счету Карлссона стало 46 (13+33) очков в 35 играх при полезности «минус 6». Текущая результативная серия – 9 игр (повторение личного рекорда).

Швед набрал 4+ очка в 8-й раз за карьеру. Он опередил (7) и теперь владеет лучшим результатом среди действующих защитников.

В топ-5 в истории лиги входят Пол Коффи (45), Бобби Орр (42), Дени Потвен (24), Рэй Бурк (22), Эл Макиннис (15).