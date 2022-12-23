Петтерссон обновил рекорд «Ванкувера», в 4-й раз набрав 5 очков за матч – 2+3 с «Сиэтлом»
Элиас Петтерссон обновил рекорд «Ванкувера», набрав 5 (2+3) очков в матче с «Сиэтлом».
«Кэнакс» обыграли соперника в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:5 Б. Петтерссон вдобавок забил победный буллит и был признан первой звездой матча.
24-летний швед обновил рекорд канадского клуба по числу матчей с 5+ очками за карьеру – 4. Ранее он делил его с Александром Могильным (3).
Также он вышел на второе место среди шведских игроков в возрасте до 25 лет, уступая только Петеру Форсбергу (5 матчей).
Среди действующих игроков НХЛ больше всех матчей с 5+ очками у Евгения Малкина («Питтсбург», 8).
Кузьменко набрал 1+2 и «+4» в матче с «Сиэтлом». У него 29 очков в 31 игре
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