Петтерссон обновил рекорд «Ванкувера», в 4-й раз набрав 5 очков за матч – 2+3 с «Сиэтлом»

обновил рекорд « », набрав 5 (2+3) очков в матче с «Сиэтлом».

«Кэнакс» обыграли соперника в матче регулярного чемпионата – 6:5 Б. Петтерссон вдобавок забил победный буллит и был признан первой звездой матча.

24-летний швед обновил рекорд канадского клуба по числу матчей с 5+ очками за карьеру – 4. Ранее он делил его с (3).

Также он вышел на второе место среди шведских игроков в возрасте до 25 лет, уступая только (5 матчей).

Среди действующих игроков НХЛ больше всех матчей с 5+ очками у Евгения Малкина («Питтсбург», 8).

Кузьменко набрал 1+2 и «+4» в матче с «Сиэтлом». У него 29 очков в 31 игре