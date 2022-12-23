Петтерссон обновил рекорд «Ванкувера», в 4-й раз набрав 5 очков за матч – 2+3 с «Сиэтлом»

Теги Ванкувер Петер Форсберг НХЛ Александр Могильный рекорды Сиэтл Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон обновил рекорд «Ванкувера», набрав 5 (2+3) очков в матче с «Сиэтлом». 

«Кэнакс» обыграли соперника в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:5 Б. Петтерссон вдобавок забил победный буллит и был признан первой звездой матча. 

24-летний швед обновил рекорд канадского клуба по числу матчей с 5+ очками за карьеру – 4. Ранее он делил его с Александром Могильным (3). 

Также он вышел на второе место среди шведских игроков в возрасте до 25 лет, уступая только Петеру Форсбергу (5 матчей).  

Среди действующих игроков НХЛ больше всех матчей с 5+ очками у Евгения Малкина («Питтсбург», 8).

Кузьменко набрал 1+2 и «+4» в матче с «Сиэтлом». У него 29 очков в 31 игре

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