Сын Горди Хоу: «Не хочу, чтобы Овечкин забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота. Хочу ярких шайб»

Марк Хоу, сын Горди Хоу, высказался о том, что может побить рекорд его отца.

У 37-летнего форварда «Вашингтона» 800 голов в , у – 801.

«Не хочу, чтобы Овечкин забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота. Хочу, чтобы это были яркие шайбы. Это будет великолепно для хоккея. Мы болеем за него», – сказал Марк Хоу.

В следующем матче « » сыграет в гостях с «Оттавой».