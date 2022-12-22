Сын Горди Хоу: «Не хочу, чтобы Овечкин забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота. Хочу ярких шайб»

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Марк Хоу, сын Горди Хоу, высказался о том, что Александр Овечкин может побить рекорд его отца.

У 37-летнего форварда «Вашингтона» 800 голов в НХЛ, у Горди Хоу – 801.

«Не хочу, чтобы Овечкин забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота. Хочу, чтобы это были яркие шайбы. Это будет великолепно для хоккея. Мы болеем за него», – сказал Марк Хоу.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Оттавой».

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