Сын Горди Хоу: «Не хочу, чтобы Овечкин забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота. Хочу ярких шайб»
Марк Хоу, сын Горди Хоу, высказался о том, что Александр Овечкин может побить рекорд его отца.
У 37-летнего форварда «Вашингтона» 800 голов в НХЛ, у Горди Хоу – 801.
«Не хочу, чтобы Овечкин забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота. Хочу, чтобы это были яркие шайбы. Это будет великолепно для хоккея. Мы болеем за него», – сказал Марк Хоу.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Оттавой».
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