Овечкин встретился с сыновьями Горди Хоу после матча с «Детройтом» и подписал им клюшки
Александр Овечкин встретился с сыновьями Горди Хоу и подарил им клюшки со своим автографом.
Это произошло после матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Детройтом» (4:3).
Капитан «столичных» мог догнать Хоу по числу голов за карьеру (800 против 801), но сегодня не забил.
Марк и Марти Хоу – бывшие игроки ВХА и НХЛ. По основному амплуа оба были защитниками. При этом, выступая за одну команду с отцом, они выходили на лед в одном звене с ним.
«Мы поддерживаем Ови, и это весело – быть здесь. Глядя на всю атмосферу вокруг и наблюдая за действиями Ови, я могу сказать, что он немного нервничает. Еще бы: парни Хоу в городе, это оказывает на него большое. Это история хоккея, приятно быть ее частью», – сказал член Зала хоккейной славы Марк Хоу после второго перерыва.
Фото: твиттер «Вашингтона».
Овечкин был в миллиметрах от 801-го гола – штанга! За него переживали даже сыновья Горди Хоу – после игры подарил им клюшки
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