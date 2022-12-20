Овечкин встретился с сыновьями Горди Хоу после матча с «Детройтом» и подписал им клюшки

встретился с сыновьями Горди Хоу и подарил им клюшки со своим автографом.

Это произошло после матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и « » (4:3).

Капитан «столичных» мог догнать Хоу по числу голов за карьеру (800 против 801), но сегодня не забил.

Марк и Марти Хоу – бывшие игроки ВХА и НХЛ. По основному амплуа оба были защитниками. При этом, выступая за одну команду с отцом, они выходили на лед в одном звене с ним.

«Мы поддерживаем Ови, и это весело – быть здесь. Глядя на всю атмосферу вокруг и наблюдая за действиями Ови, я могу сказать, что он немного нервничает. Еще бы: парни Хоу в городе, это оказывает на него большое. Это история хоккея, приятно быть ее частью», – сказал член Зала хоккейной славы Марк Хоу после второго перерыва.

Фото: твиттер «Вашингтона».

Овечкин был в миллиметрах от 801-го гола – штанга! За него переживали даже сыновья Горди Хоу – после игры подарил им клюшки