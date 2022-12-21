Станислав Петухов о юном Овечкине: «Подумал: увалень какой, может ему в футбол лучше играть или в борьбу пойти. Но Мальцев все хоккейные моменты отрихтовал»
Станислав Петухов сказал, что поначалу посчитал юного Александра Овечкина увальнем.
– Конечно, я слежу за всеми рекордами Овечкина. Ведь его становление началось на моих глазах – на старом катке в Петровском парке, когда Саша Мальцев занимался с ним конкретно, ставил Александру катание и все остальное.
И сейчас я очень рад, что Овечкин продолжает в НХЛ прославлять московское «Динамо», воспитанником которого является. У него есть все возможности побить рекорд Гретцки.
– Пока еще Хоу на очереди.
– С этим достижением уже все ясно, Саша его побьет. А дальше – надо постараться. Но время есть. Уверен, что Овечкин славу нашему хоккею принесет.
– Чем вам запомнился Овечкин на том своем первом просмотре в «Динамо»?
– Он по комплекции был не очень координированный. Я еще, помню, подумал: увалень какой, может ему в футбол лучше играть или в борьбу пойти, какие-то виды единоборств. Но Мальцев ему все хоккейные моменты отрихтовал, я это своими глазами наблюдал.
Но самым главным козырем Овечкина всегда был его сумасшедший завершающий бросок, который позволяет ему забивать так много голов, – сказал олимпийский чемпион.
Комментарии