Станислав Петухов о юном Овечкине: «Подумал: увалень какой, может ему в футбол лучше играть или в борьбу пойти. Но Мальцев все хоккейные моменты отрихтовал»

Станислав Петухов сказал, что поначалу посчитал юного увальнем.

– Конечно, я слежу за всеми рекордами Овечкина. Ведь его становление началось на моих глазах – на старом катке в Петровском парке, когда Саша Мальцев занимался с ним конкретно, ставил Александру катание и все остальное.

И сейчас я очень рад, что Овечкин продолжает в прославлять московское « », воспитанником которого является. У него есть все возможности побить рекорд Гретцки.

– Пока еще Хоу на очереди.

– С этим достижением уже все ясно, Саша его побьет. А дальше – надо постараться. Но время есть. Уверен, что Овечкин славу нашему хоккею принесет.

– Чем вам запомнился Овечкин на том своем первом просмотре в «Динамо»?

– Он по комплекции был не очень координированный. Я еще, помню, подумал: увалень какой, может ему в футбол лучше играть или в борьбу пойти, какие-то виды единоборств. Но Мальцев ему все хоккейные моменты отрихтовал, я это своими глазами наблюдал.

Но самым главным козырем Овечкина всегда был его сумасшедший завершающий бросок, который позволяет ему забивать так много голов, – сказал олимпийский чемпион.