Станислав Петухов о юном Овечкине: «Подумал: увалень какой, может ему в футбол лучше играть или в борьбу пойти. Но Мальцев все хоккейные моменты отрихтовал»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Мальцев Станислав Петухов Динамо Матч ТВ Хоккей

Станислав Петухов сказал, что поначалу посчитал юного Александра Овечкина увальнем. 

– Конечно, я слежу за всеми рекордами Овечкина. Ведь его становление началось на моих глазах – на старом катке в Петровском парке, когда Саша Мальцев занимался с ним конкретно, ставил Александру катание и все остальное.

И сейчас я очень рад, что Овечкин продолжает в НХЛ прославлять московское «Динамо», воспитанником которого является. У него есть все возможности побить рекорд Гретцки.

– Пока еще Хоу на очереди.

– С этим достижением уже все ясно, Саша его побьет. А дальше – надо постараться. Но время есть. Уверен, что Овечкин славу нашему хоккею принесет.

– Чем вам запомнился Овечкин на том своем первом просмотре в «Динамо»?

– Он по комплекции был не очень координированный. Я еще, помню, подумал: увалень какой, может ему в футбол лучше играть или в борьбу пойти, какие-то виды единоборств. Но Мальцев ему все хоккейные моменты отрихтовал, я это своими глазами наблюдал.

Но самым главным козырем Овечкина всегда был его сумасшедший завершающий бросок, который позволяет ему забивать так много голов, – сказал олимпийский чемпион. 

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