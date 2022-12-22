Ротенберг поздравил СКА с 76-летием: «Сегодня самый важный день нашего календаря! Верю, что главные победы впереди»

поздравил СКА с днем рождения.

Петербургскому клубу исполнилось 76 лет.

«Сегодня самый важный день нашего календаря – день рождения СКА! Вряд ли первые хоккеисты команды Ленинградского дома офицеров, которые вышли на лед 22 декабря 1946 года, могли представить, насколько славная история ждет их родной клуб.

В первую очередь, я хочу поздравить именно хоккеистов прошлых лет – ветеранов СКА, которые на протяжении многих лет упорным самоотверженным трудом писали историю нашего клуба.

Многих из них уже нет с нами, но мы верим, что Николай Пучков, Валентин Панюхин, братья Сергей и , , и многие другие легенды гордились бы сегодняшней командой. Мы делаем все, чтобы это было так.

22 матча подряд в Ледовом дворце мы набирали очки – это рекорд клуба. Думаю, нам удается достойно продолжать дело наших уважаемых легенд.

Болельщики СКА, день рождения клуба – это ваш праздник! Спасибо вам большое за мощнейшую поддержку, которую мы чувствуем везде и всюду. Желаю нам вместе пережить еще много невероятно счастливых мгновений! Верю, что главные победы у всех нас еще впереди.

С днем рождения, СКА!» – написал главный тренер команды.