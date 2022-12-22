Ротенберг о Подъяпольском: «У ЦСКА было не так много моментов, тяжелая игра для вратаря. Даже у Мартинеса в финале ЧМ было больше сэйвов»

продолжил сравнивать Владислава Подъяпольского с Эмилиано Мартинесом.

Главный тренер СКА провел футбольные аналогии после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2).

– После матча с «Витязем» вы сравнили Подъяпольского с Мартинесом, но сегодня его можно сравнить с вратарем сборной Франции на прошлом чемпионате мира. Чем это объясните?

– С Бартезом?

– С Льорисом.

– Вины Подъяпольского в пропущенных шайбах нет никакой. Любая ошибка вратаря всегда бросается в глаза. Второй гол в наши ворота – ошибка полевых игроков. В первую очередь ребят, которые вернулись из сборной. Им было тяжело перестроиться за один матч. Здесь нет вопросов к Подъяпольскому. Паша Карнаухов забросил в стиле Боброва. Да, через щиток – ну молодец. Такие голы нужны и нам. Можем взять это на вооружение. Можем только отметить индивидуальное мастерство Карнаухова. Всегда есть вопрос: «Кто дал бросить?». Влад играл в своем стиле, много раз выручил.

У соперника было не так много моментов – это очень тяжелая игра для вратаря. Он стоит холодный. Даже у Мартинеса в финале было намного больше сэйвов, чем у Влада, потому что мы почти всю игру провели в зоне соперника, особенно первый период. Представляете, вы стоите, а бросков нет. Шарыченков хорошо сыграл – молодец. Но мы постоянно бросали ему в живот, а нужно реализовывать свои моменты.

Вы спросили про Влада Подъяпольского, но он хоть раз играл против ЦСКА в Ледовом?

– Точно нет.

– А как бы вы вышли играть первый матч против ЦСКА? Представляете, какое это давление. Думаю, даже Мартинес из сборной Аргентины не смог бы так сыграть свой первый матч при полных трибунах. Это дорогого стоит, как Влад действовал сегодня. Он мужик – это дорогого стоит сыграть в Ледовом при таком давлении в суперсерии СКА – . Это очень непросто психологически и физически. Можем только благодарить нашего вратаря, который сегодня держал нас в игре и сделал все для победы, – сказал Ротенберг.