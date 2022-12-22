Никитин о новом контракте с «Локомотивом»: «Договоренность была давно. Хочется с ребятами пройти весь путь»

заявил, что у него давно была договоренность о новом контракте с « ».

Вчера было объявлено о продлении соглашения между клубом и тренером до 2025 года. Ярославский клуб в этот же день обыграл « » (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Ребята молодчики! Когда забиваешь один гол, тяжело играть против мастеровитого соперника, который может реализовать любой момент. В третьем периоде правильно среагировали на пропущенный гол, в концовке здорово исполнили.

– В последних матчах у команды не слишком много заброшенных шайб. Есть ли какие-то наработки в атаке?

– Если не забиваешь, то психологически, конечно, тяжело. Если бы реализовали свои моменты, то счета были бы другие, но здесь нужно мастерство и хладнокровие. У нас достаточно много игроков, кто сыграл во всех матчах, нагрузка серьезная. Через это нужно проходить.

– Когда ждать в составе Егора Коршкова, Артура Каюмова и Егора Аверина?

– Егор Коршков должен был уехать в Москву на обследование, пока что не знаю результатов. Артур Каюмов на днях должен пройти обследование на предмет восстановления, отсюда будет график. Егор Аверин в лучшем случае сыграет в двух последних матчах регулярного чемпионата.

– Можно сказать, что сегодняшней победой команда поздравила с новым контрактом?

– Это просто официально было объявлено сегодня, договоренность была давно. Хочется с ребятами пройти весь путь. Здесь не было особого акцента, просто классный соперник, хотелось выиграть, – сказал Никитин.