«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Никитиным до 2025 года

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«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Игорем Никитиным.

Новое соглашение между клубом и 49-летним специалистом рассчитано на 2 года и будет действовать до конца сезона-2024/25.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. До этого он на протяжении 4 сезонов руководил ЦСКА и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2019 году. 

В первом сезоне под руководством тренера ярославцы вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив ЦСКА (0-4). 

«Ак Барс» хочет, чтобы Никитин возглавил команду со следующего сезона. Переговоров с тренером не было (Артур Хайруллин)

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