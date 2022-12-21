«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Никитиным до 2025 года

« » продлил контракт с главным тренером .

Новое соглашение между клубом и 49-летним специалистом рассчитано на 2 года и будет действовать до конца сезона-2024/25.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. До этого он на протяжении 4 сезонов руководил ЦСКА и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2019 году.

В первом сезоне под руководством тренера ярославцы вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив ЦСКА (0-4).

«Ак Барс» хочет, чтобы Никитин возглавил команду со следующего сезона. Переговоров с тренером не было (Артур Хайруллин)