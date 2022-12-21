Кравец о 3:1: «С «Барысом» тяжело играть, особенно в меньшинстве. Ребята молодцы, не искали причины, а находили выходы из ситуации, чтобы победить»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча против «Барыса».
Омская команда одержала победу со счетом 3:1.
«Очень тяжелая напряженная игра. Хорошие скорости, много борьбы было. Команды друг другу не уступали.
Хорошо, что в первом периоде быстро отыгрались и восстановили равновесие – это очень важный момент. Была разведка и высокая плотность, из-за обилия борьбы могло показаться, что игра была не скоростная.
Во втором периоде игра с нашей стороны была более правильной: подняли вверх шайбу, больше подключали защитников, играли на добивании.
В третьем периоде ребята очень хорошо отыграли по движению. С «Барысом» тяжело играть, особенно в меньшинстве. Ребята наши молодцы, не искали причины, а находили выходы из ситуации, чтобы победить.
Насчет Богдана Киселевича мы знали, что он хороший защитник. Он сходу влился в коллектив и хорошо отыграл дебютный матч за нашу команду», – сказал Кравец.
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