Кравец о 3:1: «С «Барысом» тяжело играть, особенно в меньшинстве. Ребята молодцы, не искали причины, а находили выходы из ситуации, чтобы победить»

Главный тренер « » подвел итоги матча против « ».

Омская команда одержала победу со счетом 3:1.

«Очень тяжелая напряженная игра. Хорошие скорости, много борьбы было. Команды друг другу не уступали.

Хорошо, что в первом периоде быстро отыгрались и восстановили равновесие – это очень важный момент. Была разведка и высокая плотность, из-за обилия борьбы могло показаться, что игра была не скоростная.

Во втором периоде игра с нашей стороны была более правильной: подняли вверх шайбу, больше подключали защитников, играли на добивании.

В третьем периоде ребята очень хорошо отыграли по движению. С «Барысом» тяжело играть, особенно в меньшинстве. Ребята наши молодцы, не искали причины, а находили выходы из ситуации, чтобы победить.

Насчет Богдана Киселевича мы знали, что он хороший защитник. Он сходу влился в коллектив и хорошо отыграл дебютный матч за нашу команду», – сказал Кравец.