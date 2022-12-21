Кравец о 3:1: «С «Барысом» тяжело играть, особенно в меньшинстве. Ребята молодцы, не искали причины, а находили выходы из ситуации, чтобы победить»

Теги Авангард КХЛ Барыс Богдан Киселевич Михаил Кравец Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча против «Барыса». 

Омская команда одержала победу со счетом 3:1. 

«Очень тяжелая напряженная игра. Хорошие скорости, много борьбы было. Команды друг другу не уступали.

Хорошо, что в первом периоде быстро отыгрались и восстановили равновесие – это очень важный момент. Была разведка и высокая плотность, из-за обилия борьбы могло показаться, что игра была не скоростная.

Во втором периоде игра с нашей стороны была более правильной: подняли вверх шайбу, больше подключали защитников, играли на добивании.

В третьем периоде ребята очень хорошо отыграли по движению. С «Барысом» тяжело играть, особенно в меньшинстве. Ребята наши молодцы, не искали причины, а находили выходы из ситуации, чтобы победить.

Насчет Богдана Киселевича мы знали, что он хороший защитник. Он сходу влился в коллектив и хорошо отыграл дебютный матч за нашу команду», – сказал Кравец.  

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