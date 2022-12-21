Где смотреть «Барыс» – «Авангард» в Казахстане 21 декабря

Сегодня «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ дома сыграет с «Авангардом». Начало встречи – в 19:30 по времени Астаны.

В прямом эфире матч покажет Qazsport.

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