Генменеджер «Авангарда» о подписании Мельничука: «В этом сезоне у Алексея не все было гладко, но верю, что он поможет команде. Нужно забыть все прошлые неудачи»

Генеральный менеджер « » высказался о подписании Алексея Мельничука.

24-летний вратарь подписал двусторонний контракт с омским клубом до конца сезона.

«Мы искали усиление на позицию вратаря, поскольку получил травму по ходу сезона. Когда на рынке появился , мы посоветовались с тренерским штабом, и после рекомендаций , который работал с этим вратарем, решили подписать контракт.

Алексей хорошо провел прошлый сезон, играл уверенно. Да, в нынешнем сезоне не все было гладко, но верю, что он сможет помочь команде. Сейчас нужно забыть все прошлые неудачи и спокойно работать – опыт Сергея Звягина и всего нашего тренерского штаба поможет Мельничуку адаптироваться.

Время до плей-офф еще есть, так что не сомневаюсь, что к решающей стадии чемпионата Алексей подойдет в хорошей готовности», – сказал Рашид Хабибулин.