Генменеджер «Авангарда» о подписании Мельничука: «В этом сезоне у Алексея не все было гладко, но верю, что он поможет команде. Нужно забыть все прошлые неудачи»
Генеральный менеджер «Авангарда» высказался о подписании Алексея Мельничука.
24-летний вратарь подписал двусторонний контракт с омским клубом до конца сезона.
«Мы искали усиление на позицию вратаря, поскольку Станислав Галимов получил травму по ходу сезона. Когда на рынке появился Алексей Мельничук, мы посоветовались с тренерским штабом, и после рекомендаций Михаила Кравеца, который работал с этим вратарем, решили подписать контракт.
Алексей хорошо провел прошлый сезон, играл уверенно. Да, в нынешнем сезоне не все было гладко, но верю, что он сможет помочь команде. Сейчас нужно забыть все прошлые неудачи и спокойно работать – опыт Сергея Звягина и всего нашего тренерского штаба поможет Мельничуку адаптироваться.
Время до плей-офф еще есть, так что не сомневаюсь, что к решающей стадии чемпионата Алексей подойдет в хорошей готовности», – сказал Рашид Хабибулин.
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