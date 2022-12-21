Генменеджер «Авангарда» о подписании Мельничука: «В этом сезоне у Алексея не все было гладко, но верю, что он поможет команде. Нужно забыть все прошлые неудачи»

Теги Авангард Рашид Хабибулин Станислав Галимов КХЛ Михаил Кравец Алексей Мельничук Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» высказался о подписании Алексея Мельничука. 

24-летний вратарь подписал двусторонний контракт с омским клубом до конца сезона.

«Мы искали усиление на позицию вратаря, поскольку Станислав Галимов получил травму по ходу сезона. Когда на рынке появился Алексей Мельничук, мы посоветовались с тренерским штабом, и после рекомендаций Михаила Кравеца, который работал с этим вратарем, решили подписать контракт.

Алексей хорошо провел прошлый сезон, играл уверенно. Да, в нынешнем сезоне не все было гладко, но верю, что он сможет помочь команде. Сейчас нужно забыть все прошлые неудачи и спокойно работать – опыт Сергея Звягина и всего нашего тренерского штаба поможет Мельничуку адаптироваться.

Время до плей-офф еще есть, так что не сомневаюсь, что к решающей стадии чемпионата Алексей подойдет в хорошей готовности», – сказал Рашид Хабибулин.

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