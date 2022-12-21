«Оттава» и Зуб продлили контракт на 4 года. Кэпхит – 4,6 млн долларов

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Новое соглашение с российским защитником рассчитано на 4 года и вступит в силу 1 июля 2023-го. За сезон-2023/24 хоккеист заработает 4 миллиона долларов, за последующие – по 4,8 млн. Таким образом, кэпхит составит 4,6 миллиона долларов.

Также в контракте указаны 10 команд, в которые не может быть обменян игрок.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1».