«Оттава» и Зуб продлили контракт на 4 года. Кэпхит – 4,6 млн долларов
«Оттава» продлила контракт с Артемом Зубом.
Новое соглашение с российским защитником рассчитано на 4 года и вступит в силу 1 июля 2023-го. За сезон-2023/24 хоккеист заработает 4 миллиона долларов, за последующие – по 4,8 млн. Таким образом, кэпхит составит 4,6 миллиона долларов.
Также в контракте указаны 10 команд, в которые не может быть обменян игрок.
В текущем сезоне НХЛ 27-летний игрок провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1».
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