«Оттава» и Зуб продлили контракт на 4 года. Кэпхит – 4,6 млн долларов

Теги Оттава НХЛ Артем Зуб Хоккей

«Оттава» продлила контракт с Артемом Зубом

Новое соглашение с российским защитником рассчитано на 4 года и вступит в силу 1 июля 2023-го. За сезон-2023/24 хоккеист заработает 4 миллиона долларов, за последующие – по 4,8 млн. Таким образом, кэпхит составит 4,6 миллиона долларов. 

Также в контракте указаны 10 команд, в которые не может быть обменян игрок. 

В текущем сезоне НХЛ 27-летний игрок провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные