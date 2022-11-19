«Оттава» отправила Зайцева в АХЛ. Зуб восстановился после травмы и может сыграть с «Нью-Джерси»
«Оттава» отправила защитника Никиту Зайцева в АХЛ.
Ранее 31-летнего игрока никто не забрал с драфта отказов.
Контракт россиянина с кэпхитом 4,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.
В этом сезоне Зайцев поучаствовал в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности «-3».
Другой российский защитник «Сенаторс» – Артем Зуб – восстановился после травмы верхней части тела, из-за которой не играл с 27 октября.
Ожидается, что он сможет сыграть в сегодняшнем матче против «Нью-Джерси». В 7 матчах сезона у Зуба 3 (1+2) очка и «+2» при 21:59 в среднем на льду.
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