«Оттава» отправила Зайцева в АХЛ. Зуб восстановился после травмы и может сыграть с «Нью-Джерси»

отправила защитника в АХЛ.

Ранее 31-летнего игрока никто не забрал с драфта отказов.

Контракт россиянина с кэпхитом 4,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В этом сезоне Зайцев поучаствовал в 7 матчах регулярного чемпионата , в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности «-3».

Другой российский защитник «Сенаторс» – – восстановился после травмы верхней части тела, из-за которой не играл с 27 октября.

Ожидается, что он сможет сыграть в сегодняшнем матче против «Нью-Джерси». В 7 матчах сезона у Зуба 3 (1+2) очка и «+2» при 21:59 в среднем на льду.