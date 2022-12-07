У Зуба выявлен небольшой перелом челюсти. Защитник «Оттавы» пропустит 3-4 недели
У защитника «Оттавы» Артема Зуба выявлен небольшой перелом челюсти.
Игрок получил травму после попадания шайбы в лицо по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс».
Изначально сообщалось, что игрок пропустит 2-3 недели, теперь срок восстановления скорректирован до 3-4 недель.
27-летний хоккеист набрал 4 (2+2) очка при полезности «минус 1» в 14 матчах текущего сезона. Среднее игровое время – 22:01.
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