У Зуба выявлен небольшой перелом челюсти. Защитник «Оттавы» пропустит 3-4 недели

У защитника «Оттавы» выявлен небольшой перелом челюсти.

Игрок получил травму после попадания шайбы в лицо по ходу матча регулярного чемпионата с «Рейнджерс».

Изначально сообщалось, что игрок пропустит 2-3 недели, теперь срок восстановления скорректирован до 3-4 недель.

27-летний хоккеист набрал 4 (2+2) очка при полезности «минус 1» в 14 матчах текущего сезона. Среднее игровое время – 22:01.