Роман Ротенберг: «Бедард – праворукий и канадец, Мичков – леворукий и наш. Капризов в возрасте Матвея тренировался вместо отпуска – за счет этого стал одним из лучших»

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Роман Ротенберг считает, что тяжело сравнивать Матвея Мичкова и Коннора Бедарда.

17-летний хоккеист присутствовал в составе СКА в ходе выездной серии на Дальний Восток и Сибирь.

В матче с «Адмиралом» Мичков сыграл 01:35, в матче с «Амуром» – 05:53. В матче с «Сибирью» не вышел на лед.

– Оцените итоги поездки для Матвея Мичкова. Насколько ему удобно существовать в режиме между «СКА-Невой» и СКА?

– Любой хоккеист играет, независимо от фамилии. Когда есть возможность дать шанс в основном составе – игрок получает этот шанс. Вне зависимости от драфтов или других вопросов.

Мы сосредоточены на своей игре и своей работе. Это касается всех. Для всех одинаковые правила и принципы. Неприкасаемых нет. Эта поездка показала, что мы идем вместе единой командой, единым кулаком. У нас все впереди.

Если мы посмотрим на составы – как начинали сезон и как играем сейчас, то это разные ребята. Показываем прогресс. Мы хотели выиграть все матчи в этой поездке и были близки к этому.

Переламывали каждую игру, забивали в каждой игре. Сегодня вели в счете, провели отличный второй период. В третьем просто играли в зоне соперника.

«Сибирь», как и многие другие команды в КХЛ, – «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» – отлично играет в обороне. Наша задача – найти ключи и вскрыть эту оборону. Мы это не раз показывали. Идем вперед, начинаем с чистого листа.

– Соперничество с Бедардом идет Мичкову на пользу, или он не обращает на это внимания?

– Это хороший вопрос, но его лучше задать самому Матвею. Тяжело сравнивать. Бедард – праворукий и канадец. Матвей – леворукий и наш.

У каждого свой путь. Мы много работаем с Мичковым, как и с остальными хоккеистами. Думаем, как можно улучшить его игру, как он может принести больше пользы команде. Есть юношеский хоккей, а есть взрослый. Переход из одного в другой – это очень тяжелый шаг для всех.

Играть в юниорской лиге и играть в КХЛ – это разные вещи. Вы сами это видите и знаете. Все через работу и тренировки.

Я уже приводил в пример Кирилла Капризова, который в возрасте Матвея вместо отпуска много тренировался. За счет этого стал одним из лучших игроков в мире. Таких примеров много и в нашей системе – Артемий Панарин и другие ребята, которые за счет своей работы вышли на новый уровень.

Это называется выиграть борьбу с самим собой. Когда каждый наш игрок сделает это, пройдет через борьбу с собой, то мы покажем совершенно другой уровень.

Это будет уже в следующей игре. Сейчас работаем так, чтобы улучшить все детали. У нас есть резервы и понимание, что делать дальше.

Жизнь показывает нам путь, куда идти и как работать дальше. Думаем только о следующей игре. Делаем выводы и идем вперед, – сказал главный тренер СКА.

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