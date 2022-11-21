Роман Ротенберг: «Всегда Мичкову говорю: «Ноги Сен-Луи видел?». Матвей – наверное, лучший игрок в мире по чувству гола»

считает, что обладает колоссальным чувством гола.

– Какая история с Мичковым? В прошлом году только ленивый не писал про него, он везде играл, сейчас идет в топ-3 на драфте и в этом году он в начале получил травму, к сожалению. Восстановился, но пока не играет. Какой план развития по нему?

– В первую очередь, ему нужно подтянуть физику. Нет смысла ему сейчас играть за молодежку, он перерос это. У него сейчас прогресс идет, все идет по плану.

Восстановление после травмы было тяжелое, очень долгое. Он прошел достаточно серьезный курс реабилитации и до сих пор до конца еще не пришел в себя, но с каждым днем все лучше.

Должна быть наработана физика, как у Капризова или как . Я вот всегда говорю Мичкову: «Ноги видел у Мартена Сен-Луи?».

– Обычно говорим, что ему не хватает какой-то стартовой скорости, вы это видите, вы над этим работаете и план такой, что он в ближайшее время проходит в ВХЛ, поднимается в функциональном, физическом состоянии.

– Да, мы давали ему план на лето. Где-то что-то выполнил, где-то не выполнил, к сожалению. Может, отдыхал, тоже может быть и хорошо, набрался...

– С укором вы говорите.

– Набрался эмоций, здесь как есть, честно. Нам надо сейчас отработать план по физподготовке.

– Главное, чтобы он это тоже понимал.

– Чувство гола у него колоссальное.

Он, наверное, лучший в мире игрок по чувству гола. Он всегда там, где шайба, забьет. Но должна быть физика, он должен понять, что все идет через работу.

Здесь пример Капризова, все через работу только. Если он наберет такую массу, как у Капризова, то все будет по-другому, – сказал главный тренер .