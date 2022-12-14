«Динамо» поздравило Овечкина с 800-м голом в НХЛ: «Наш пацан! Гордимся!»

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«Динамо» поздравило Александра Овечкина с 800-м голом в НХЛ. 

Капитан «Вашингтона» достиг юбилейной отметки, сделав хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3).

Он является воспитанником московского клуба, в составе которого стал чемпионом России в 2005 году. 

«Александр Овечкин оформил хет-трик в ворота «Чикаго» и пробил отметку в 800 шайб в НХЛ 🔥

Ови – третий хоккеист в истории лиги, которому это удалось. Наш пацан! Гордимся!» – говорится в телеграм-канале динамовцев. 

🔥800 голов Овечкина в НХЛ: хет-триком просто вынес «Чикаго», начав уже на 24-й секунде

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