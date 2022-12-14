«Динамо» поздравило Овечкина с 800-м голом в НХЛ: «Наш пацан! Гордимся!»
«Динамо» поздравило Александра Овечкина с 800-м голом в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» достиг юбилейной отметки, сделав хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3).
Он является воспитанником московского клуба, в составе которого стал чемпионом России в 2005 году.
«Александр Овечкин оформил хет-трик в ворота «Чикаго» и пробил отметку в 800 шайб в НХЛ 🔥
Ови – третий хоккеист в истории лиги, которому это удалось. Наш пацан! Гордимся!» – говорится в телеграм-канале динамовцев.
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